Comienza hoy el torneo de la Liga de Veteranos

Hoy 01:23 -

LORETO, Loreto (C). Bajo la denominación de ‘Humbi González’. hoy a partir de las 17, se disputará el Torneo Anual de la Liga de Veteranos C 40 de esta ciudad, el mismo se jugará en 26 fecha en dos ruedas, este campeonato tendrá como sede el predio del Club Juan Bautista Alberdi y está auspiciado por la Municipalidad de Loreto.

Oscar Humberto Gonzales (Humbi), ex futbolista loretano que supo vestir los colores del club El Remanso y fue integrante de la Selección de la Liga Loretana de Futbol, formando parte de la generación de oro del fútbol loretano, junto a otros distinguidos deportistas que llenan de orgullo a la “Capital del Rosquete”.

En la primera fecha se enfrentarán en el 1º partido Hospital vs. Avenida; 2º Unión Obrera Vs. Villa Silípica; 3º Bº Chino vs. Nueva Francia; 4º Ramadita vs. Palmeras; 5º Lukas Colección vs. Mojarreros; en el 6º encuentro se pondrá en juego el clásico de la fecha entre Veteranos de Alberdi vs. Alberdi Junior.