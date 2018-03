Se viene un tercer capítulo con un gran programa

Hoy 01:32 -

Mañana se jugará la tercera fecha del Torneo denominado ‘Municipalidad Santiago del Estero’ de El Potrerito. Los horarios serán los de las 14.30, 16.10 y 17.50.

Cancha 1. Tiendas Tukys vs. La Alvarado Stone; Cacheteao Conn Coca vs. Villa las Delicias; Los Coyotes vs. Club 10.

Cancha 2. Sacachispas vs. La 25 FC; Bº Juramento vs. Los Pibes de la 11; RHogar vs. El Puente.

Cancha 3. Mailín FC vs. Mza 6; Maco FC vs. Atlas y Quilmes vs. Shunko.

Cancha 4. Napoli Black vs. Pel. Nano; Real Madrid vs. Fco. de Victoria; Telefónicos FC vs. 22 y Media.

Cancha 5. Racing vs. Villa Alem; O’Globo vs. Colón Gomas; Necochea vs. Los Potreros.

Cancha 6. All Boys vs. S23; JP del 7C vs. La Andes.

Cancha 7. Los Pibes vs. Newbery; Bayer Munich vs. Niupi; Hampones vs. La Reserva (Copa de Plata).

Cancha 8. Deport vs. Ramón Carrillo, a las 16, Copa de Plata; Deportivo JJ vs. La 59.

Cancha 9. Warriors vs. Messina; Yony vs. Coesa e Intocables vs. La Esquina (Copa de Plata).