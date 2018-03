La C20 y la C30 vuelven al ruedo con una atractiva agenda de enfrentamientos

Hoy 01:43 -

La Liga Clásicos Barriales del Sur es otra de las que siempre tiene mucha acción los fines de semana y para mañana tiene previsto hacer disputar la sexta fecha del campeonato en sus categorías C20 y C30.

Otro detalle que no es menor es que los primeros partidos se desarrollarán desde las 16, mientras que los segundos y terceros, a las 17 y 18, respectivamente.

Para la jornada de mañana, la actividad se presenta interesante por la cantidad de encuentros que habrá en escena, además de las intenciones que tienen los equipos de sumar de a tres para seguir prendidos a la ilusión.

La agenda completa es la siguiente: en Santa Lucía, Lavalle vs. Los Carpas (20); Mónaco vs. Sara Mañu (30) y Lavalle vs. Absalón Ibarra (20).

En Tradición, Fenix Jrs vs. Juv San Lorenzo (20); Tradición vs. Los Amigos (20) y Fondo Vinalarvs. Taller Moto Negro Juárez (30).

En Mariano Moreno, Mariano Moreno vs. Juv Barrio San Martín (20) y Verdulería Camila vs. Stylnovo (30).

En Vinalar, Rivadavia vs. La Ancha (20); Jhon Keneddy vs. Joven (20) y Pablo VI vs. La 25 (20).

En Los Secos, Hermanos FC vs. Los Kokas (20) y Los Secos vs. Juveniles de Siglo XXI (20).

En Los Sucios, La Gruta vs. Despensa Daniel (20) y Los Sucios vs. Tronkito FC (30).

En Solis, Pibes el Solis vs. Lucianita Jrs (20) y PSG vs. Electricidad Trejo (30).

En Pitufos, Pibes de la 67 vs. 4 Plazas (20); Golo Sur vs. Estudiantes (30) y Pibes Astilleros vs. Damacio Palacio (30).

En Los Topos, Fondo Jrs vs. Los Ideales (20); Los Topos vs. La Gruta (20) y Fondo de Vinalar (20).

En Virgen del Valle, Trofeos JJ vs. La 5 FC (20) y Huracán vs. Los Gedes (20).

En Gril, La Gobernador vs. Vago Masconi (20); La Barra de Gento vs. Pablo VI (20) y Eli FC vs. Pibes del Barrio San Martín (20).

En Tronkito, Juveniles de Tronkito vs. Ciclón Jrs (20); Tronkito Jrs vs. La 507 (20) e Independiente de Ulluas vs. Los Mismos de Siempre (20).