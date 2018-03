El Torneo Clausura 2018 arrancó a puro gol y ya dio a conocer el programa de la segunda jornada

Hoy 01:55 -

FERNÁNDEZ, Robles (C). Con muchos goles, la C 40 (23 en 8 partidos), se inició el Torneo Clausura 2018, organizado por la Liga Amateur de fútbol de esta ciudad.

Mañana en varios horarios y escenarios, se jugará una nueva fecha del Torneo Apertura de fútbol amateur que se desarrolla íntegramente en suelo fernandense.

El la fecha pasada, ya hubo algunos duelos en la categoría C 40 lo que proseguirán mañana junto con los conjuntos de la categoría C 50 años. Todos los partidos en ambas categorías, estarán dirigidos por los jueces que se preparan en la escuela conducida por el árbitro nacional Narciso Carrillo.

Este es el programa por la Zona ‘A’ de la C 40 años: Talleres vs. Tigre; Forres vs. .Villa Elisa; El Gateao vs. Maxikiosco Antu y Triki vs. Bº Belgrano.

Por la Zona ‘B’: La Loma vs. Sol de América; Barrio Sur vs. Trula, Arsenal vs. Wall Mar, y Las Américas vs. Triunfadores. Libre estará en esta ocasión All Boys.

Por su parte, la C50 en esta primera fecha se desarrollarán en las canchas del Polideportivo Municipal. Allí jugarán: 9 de Julio vs. Defensores de Huasi; Trula vs. Los Amigos; Wall Mar vs. Barrio Sur, y La Loma vs. Gremio.

Resultados

En tanto que en la jornada inicial, de pasado fin de semana para la categoría C 40 años, se dieron éstos resultados. En la Zona A: Villa Elisa 2, Bº Belgrano 1; Talleres y Triki empataron 1 a 1; Tigre goleo 4 a 0 Maxikiosco Antu y El Gateao 3 a 0 a Forres. Por la Zona ‘B’: Bario Sur 2, La Loma 1; Sol de América 3, All Boys 0; Wall Mar 3; Las Américas 2 y Arsenal 3, Trula 1. Libre. Triunfadores.