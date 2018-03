El interior departamental pone primera

Hoy 02:02 -

CHOYA, Choya ( C ). Este domingo dará inicio la Liga Choyana de Fútbol que tiene como equipos participantes a representantes de Villa La Punta, Estación La Punta, Laprida y la novedad para este certamen será la incorporación de un combinado de Choya y otro de La Represa.

En este caso serán de la partida once equipos. La primera fecha se disputará en el coqueto estadio del Club Atlético Laprida. El arranque está pactado para las 11 horas.

El programa será el que se detalla a continuación: Los Power vs. El Norte; El Rejunte vs. Atlético Laprida; Los Leones vs. Los Galgos; La Juve vs. Atlético Villa La Punta y a último turno se producirán el encuentro de Casas Blancas vs. Atlético Choya. Tendrá fecha de descanso Arsenal.