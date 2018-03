Coinor recibirá las emociones del torneo Municipalidad de Frías

Hoy 02:06 -

CHOYA, Choya (C) Hoy y mañana se pondrá en juego la octava fecha del certamen denominado Municipalidad de Frías que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Como es habitual el estadio del club Social y Deportivo Coinor albergará al entusiasta público que sigue esta destacada competencia. Esta noche desde las 21 se enfrentarán Panificadora La Deseada vs. M y M Deportes; Ferroviarios vs. Influencia y La Casa del Plomero vs. Los Canarios.

Por su parte, en la jornada de mañana la cita será a partir de las 16.30 y allí chocarán: Veteranos vs. Deportivo Choya; Atlético Quirós vs. Panificadora Suecia; Carnicería Tres Hermanos vs. Icaño; La Mexicana vs. Amigos y Colonia Achalco vs. Kiosco Watito.

La fecha que pasó

Los resultados de la fecha anterior fueron los siguientes: Ferroviarios 2, Quirós 1; Panificadora

Suecia 1, La Casa del Plomero 2; Carnicería Tres Hermanos 2, Deportivo Choya 2; Influencia 2, Veteranos 2; Los Canarios 1, Panificadora La Deseada 0; M y M Deportes 3, La Mexicana 0; Icaño 2, Colonia Achalco 0 y Los Amigos 2, Kiosco Watito 2.

La tabla de posiciones tiene en la cima a Kiosco Watito 17. Lo siguen La Mexicana 16; Carnicería Tres Hermanos y Ferroviarios 14; Influencia 13; Los Amigos 12; entre otros.

De esta manera, el fútbol sigue siendo protagonista en esta zona de la provincia, en donde la pasión por la redonda está cada año a flor de piel en los futbolistas aficionados. Se viene otro gran fin de semana para disfrutar a pleno del mejor fútbol.