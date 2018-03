La FAM fijó su postura sobre las reformas que propone modificar horarios y ferias

Hoy 06:59 -

El Dr. Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, dialogó con EL LIBERAL y se refirió a un documento que se elaboró en relación a la discusión sobre algunas reformas en el plano judicial, como ser los horarios de trabajo, incluso las ferias judiciales.

“La Federación concurrió a la convocatoria que efectuó la Corte Suprema, participamos de esa reunión, previamente habiendo efectuado una deliberación de la junta de gobierno de la FAM que se hizo el 1 y 2 de marzo”, comenzó explicando el Dr. Ariza.

“Allí emitimos un documento, ‘Hablemos de Justicia’, donde lo que destacamos principalmente es que tenemos una clara disposición a conversar, introducir y comprometernos a introducir reformas a los sistemas judiciales”, agregó.

“De hecho, en los ámbitos provinciales, estas reformas se vienen dando de un tiempo a esta parte, ya hay provincias que hicieron innovaciones importantes en materia de tecnología, en materia de incorporación de la oralidad a los procesos penales y ahora civiles, en materia de acceso a Justicia con la creación de unidades especiales para la atención de la violencia doméstica, familiar, discriminación de género, situaciones para las cuales se tuvieron que adaptar las estructuras”.

“Lo que nos parecía importante, marcamos en la convocatoria que efectuó el Dr. Lorenzeti y la Corte Suprema de Justicia en general, es que hay que tener una perspectiva federal de los cambios que necesariamente repare en las cosas que ya se han hecho y que se están haciendo”.

“En lo que se refiere a la cuestión de las ferias, que era un tema un poco más controvertido, la Federación entendía que ahí no se podía desconocer la existencia de un régimen constitucional de organización en nuestro país de autonomías provinciales, es decir, cada provincia se da sus reglas, basado esto en varias razones, pero en particular en la idiosincrasia y características geográficas de cada provincia que hacen que no se pudiese establecer una regla general”.

“Un tema como éste tiene que ser analizado en conjunto con otros integrantes de la comunidad jurídica, como lo son los abogados y peritos, porque encontrar un modo eficiente de distribución de los descansos anuales, no es tan simple. Si se decide repartirlo a lo largo de los meses, esto va a resentir la función del personal disponible en los juzgados, lo que tornaría más ineficaz esa alternativa”.

“Por eso, la Federación dice que se deben tomar en cuenta las competencias que tienen las cortes y los superiores tribunales de Justicia que es un aspecto fundamental para evaluar la respuesta más eficiente en esta materia”.l

