El Consejo de Educación citó a docentes para notificarse de los trámites iniciados

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación citó a las personas e instituciones a notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente. La cita es en la sede del organismo (Planta baja), Av. Belgrano Sud Nº. 1940, de lunes a viernes de 8 a 12,30.

Asunto Nº 2723/17 - Mansilla, Miriam del V.; As. 59655/16 - Corbalán Karina S.; As. 11068/17- Romano, Sara A.; As. 52615/17 - Gómez, Gladys M.; As. 20564/2017 - Zotelo, Oscar G.; As.11886/15 - Villavicencio Haydee; As. 68085/15 - Lazarte, Néstor A.; As.52685/17 - Dirección Esc. Nº 751; As. 59496/2017 - Maza, Elisa G.; As.22106/13 - Ibañez, René D.; As. 2778/18 - Rueda, Luis E.; As. 59282/17 - Sueldo, Rita E.; As. 4104/18 - Ponce, Blanca O.; As.42393/17 - Dirección Esc. Nº 889; As.46766/17 - Palavecino, Nelva R.; As. 57259/17 - Quiña, Nidia V.; As. 2426/17 - Montenegro, Graciela Y.; As.41383/17 - Tevez, Felisa M.; As. 35953/17 - Dirección Esc. Nº 816; As. 808/17- Dirección Esc. Nº 831; As. 72067/15 - Lazarte, Marta R.; As.43466/17 - Pavón, Lucio A.; As.1314/17- Rios, Gabriela A.; As.55052 /17 - Dirección Esc. Nº 966; As.390/17- Aranda, Claudia I.; As.2558/17 - Ávila, María C.; As. 43728/17 - Barba Gozalez, Noelia R.; As.55305/17 - Avila, María de los A.; As. 17173/17 - Gómez, Marisa I.; As.51318/17 - Enriquez, Daniela A.; As.67840/14 - García, Graciela del V.; As.5871/18 - Gulotta, Lucía M.; As. 5901/18 - Díaz, María E.; As.49502/15 - Díaz, Sandra y Soria Valeria.