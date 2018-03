Coleoni preservará casi a todos sus titulares

Fotos CAUTO. Gustavo Coleoni cuidará a sus titulares en lo físico y para no tener problema de tarjetas en en pentagonal decisivo.

Central Córdoba no sólo consiguió la clasificación al pentagonal decisivo por el ascenso al Nacional B, sino que además, se aseguró el primer lugar en el grupo. Esa tranquilidad, le permitirá a Gustavo Coleoni afrontar el último partido de esta segunda fase del Federal A con jugadores que habitualmente no son titulares y, de paso, probar a los que quieren ganarse un lugar desde el banco de suplentes.

El domingo, el Ferro visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo desde las 16.30. Coleoni resguardará casi a todos los titulares, ya ganó el grupo y solo queda saber si es el mejor primero o no, aunque ese privilegio no acarrea ventaja deportiva, y sirve sólo para la confección del grupo en la fase decisiva.

En este sentido, Cristian Vega estará desde el arranque, y será el único jugador que repite el DT, respecto de los once que fueron titulares ante Chaco For Ever la fecha pasada. Central Córdoba jugará en la provincia de Buenos Aires con un esquema 4- 1- 4- 1. Romero podría haber ingresado en lugar de Vega, pero tiene 8 tarjetas acumuladas y Coleoni no quiere correr riesgos, ya que si llega a la décima, tendrá dos fechas de suspensión.

Alfredo Ramírez será cuidado ya que está con cuatro amarillas. Tampoco jugará Cristian Díaz (3 amarillas), ni Alexis Ferrero (suspendido 5 amarillas). Los delanteros titulares Diego Jara y Héctor Cuevas, tampoco estuvieron en el ensayo futbolístico. Los volantes Leandro Vella y Pablo Ortega y el lateral Vera Oviedo, no estarán este fin de semana. Muchos de ellos, ni si quiera viajarán a Buenos Aires.

Caffaratti estará en el arco. La defensa estará compuesta por Nahuel Pérez, Oscar Saiz y Federico García (capitán). La duda se planteó por izquierda ya que Cristian Gorgerino fue el elegido, pero ayer se lesionó en la rodilla durante la práctica y salió dolorido. Si no llega en condiciones físicas, Miguel Sayago, jugador de las inferiores, estará por ese sector.

Vega iría de volante y tendrá más adelantados a Wilson Palacios Hurtado, Matías Pato, Diego Bucci e Israel Coll. El único punta será Emanuel Salvatierra.l

