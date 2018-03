A 50 años del Campeonato Argentino conseguido por Santiago a orillas del Río Dulce

Fotos Goytía, Carrera, Barrientos y Flores, junto al monumento al básquet del parque Aguirre.

Los campeones argentinos de 1968 están celebrando las Bodas de Oro del que es considerado uno de los momentos más importantes del básquet santiagueño en el plano nacional.

El plantel se metió en el corazón de los santiagueños y el paso de los años no sólo no ha modificado este vínculo, sino que lo fortaleció a partir de la desaparición de varios de sus integrantes, que han alcanzado status de ídolos.

El primero en dejarnos, en el 94, fue el gran “Quebracho” Torres, clave en la final del campeonato para ganar un salto a pocos segundos del desenlace, cuando Buenos Aires se venía con todo a ganar el partido. Era el hombre fuerte del equipo y le dio dura batalla a un cáncer que terminó con su vida.

En el 2006, el plantel recibió otro duro golpe. Falleció “Chiquito” Villalba, con 64 años. Era un gran goleador y uno de los más queridos del plantel. Trabajaba en Frías, su ciudad natal, pero cuando era convocado para el seleccionado no tenía inconvenientes en presentarse.

En el 2010 falleció “Benja” Arce. Había quedado internado cuando golpeó su cabeza contra una pared mientras jugaba un partido en la Asociación de Veteranos, pero sufrió un traumatismo de cráneo del que no pudo recuperarse. En sus manos quedó la última bola de la final.

En el 2011, se produjo el deceso del “Inqui” Ríos. Tenía 70 años y sufría diabetes, con la que peleó durante varios años. Así era dentro de la cancha. Fue campeón en el 62 y se convirtió en referente del plantel del 68. Era el rebotero en ataque por excelencia, pero además tenía una mano tremenda.

En el 2014, fue el turno de Esteban Demasi, con 68 años. Fue una gloria del Inti Club, con el que ganó cuatro campeonatos provinciales y fue dos veces subcampeón argentino de clubes.

En el 2012 nos dejó Alfredo Tulli, el “Amo” para el ambiente del básquet nacional, ya que también fue campeón en el 62 y hasta llegó a integrar el seleccionado nacional. “Sabe lo que hace en la cancha. Tiene un sorprendente cambio de dirección y un muy buen dribbling. Mueve sus dos manos con gran seguridad, indistintamente”, escribió Piri García en El Gráfico en referencia a quien fuera el cerebro del Santiago campeón.

En el 2016, Fernando Najarro vistió de luto al básquet santiagueño, al no poder recuperarse de un ACV. Era de uno de los deportistas más destacados de La Banda y siempre vistió la camiseta del Club Ciclista Olímpico.

El año pasado, la noticia del fallecimiento de Gustavo Chazarreta fue un golpe durísimo. Tenía 75 años y estaba afectado por una enfermedad cardíaca. Su muerte generó un profundo dolor en nuestra provincia, pero también en Córdoba, donde se había radicado tras cursar sus estudios universitarios. Era una persona muy querida no sólo por su categoría como jugador sino también por su calidad humana. Ayudó a muchísimos santiagueños que debieron trasladarse a Córdoba por razones de salud.

Sobrevivientes

Hoy sólo quedan cuatro integrantes del plantel campeón: Ramón Jorge (68), el “Dupla” Carrera (69), Horacio Goytía (72) y José Flores (76).

De “Cabra” Jorge no hay noticias en los últimos años. Se radicó en Buenos Aires y no tiene contacto con sus ex compañeros.

Roberto Carrera fue decisivo en el título del 68, al convertir el último doble de Santiago con una suerte de medio gancho que dio en el tablero antes de entrar. “Me hubiese gustado que estemos los doce haciendo esta nota, pero por circunstancias de la vida no están algunos. Eso es triste para un deportista que siendo joven pudo compartir con ellos. Eran mis ídolos”, declaró el “Dupla”, quien hasta poco todavía despuntaba el vicio de jugar al básquet en Defensores del Sud.

José Flores fue crucial en la final. Don Casimiro González Trilla le asignó la marca del “Beto” Cabrera y el “Negro” cumplió a la perfección. “Para mí fue un gran campeonato en lo personal. Estaba en el equipo base y tuve la suerte de jugar muchos partidos, incluida la final”, comentó reconfortado.

Horacio Goytía es otra de las glorias vivientes del campeón. Participó de todo el proceso y quedó en el plantel junto con verdaderos cracks de esa época. “Han pasado tantos años y hasta el día de hoy, conocidos y desconocidos, toda persona mayor de 60 años, tiene una anécdota de ese campeonato y hasta el día de hoy no se olvida”, señaló.

Del cuerpo técnico que encabezaba González Trilla, sólo queda José Domingo Barrientos, aunque en rigor de la verdad también hay que mencionar a Ricardo Gerez como partícipe de ese proceso.

Hoy es una día especial para mimarlos, para agradecerles por los gratos recuerdos y para hacerles saber que siempre estarán en nuestros corazones.