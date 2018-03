FÚNEBRES | 17 de Marzo de 2018

17/03/2018 -

FALLECIMIENTOS

- José Daniel Rial (La Banda)

- Domingo Alejandro Coronel

- Nilda Virginia Rojas

- Lucía Brevetta de Paoletti

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCIA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/3/18|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino y familia, participan su fallecimiento, acompañan con cariño a la familia en este dificil momento.

CORONEL, DOMINGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Su esposa Mercedes Sequeira sus hijos Silvio, Fernanda, Matias, Mariano, h. politicos Lucrecia, Mariano, Sabrina, Mara, nietos Ailen, Esteban, Ismael, Nahiara, Angeles y demas familiares. Sus restos serán Inhumados hoy 8 hs en el Cementerio de El Zanjon. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana política Mercedes de Luna, tus sobrinos Cecilia y Ricardo Luna y flia. te despiden con dolor y ruegan una pronta y cristiana resignación a su esposa e hijos.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Que el Señor Jesús te reciba en sus brazos y te dé la paz eterna. Sus amigos y vecinos que siempre te recordarán, enrique, luis, Ale y Ramiro Trejo, Bocha Oliva, Turca y Mariela Trejo participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Claudia, Mary, Lili, Poro, Viv, Marcia ex alumnas del curso de pintura de la Pquia. Santa Rita participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Aquellos que nos han dejado no están ausentes, si no invisibles. Tienen sus ojos lleno de gloria, fijos en los nuestros, llenos de lagrimas. San Agustín. Señor ya está ante ti, permítele contemplar la luz de tu rostro y brille para el la luz que no tiene fin. Personal docente y alumnos de la Escuela de capacitación Santa Rita participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la Sra. Directora Aurelia de Luna. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus amigos Cesar Infante y Mirtha Sosa y flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. "Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos de siempre de su querida esposa Lela: Hugo y Azu participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Aldo Roberto Sialle, su esposa María E. Avido de Sialle, sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. "Señor ya esta ante Ti, recibelo en tu morada de luz, Paz y amor ". Negro y Dorita Herrera y flia. Participan con hondo pesar su fallecimiento, ruegan oraciones a su querida memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en mi aunque muera vivira ". El Centro Vecinal del Barrio Jorge Newbery participa con dolor la partida de nuestro querido amigo y vecino servicial Juan Carlos al encuentro con su Padre Celestial. Rogamos oraciones por el consuelo para su familia.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Julian Canllo, su esposa Celina y flia, participan el fallecimiento del suegro de su ahijada Liz y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Tu Señor por tu Santisima pasion nos preparaste un lugar en el Cielo, permitele a este siervo tuyo, gozar de sus maravillas. Hugo Capula y flia, acompañan a su querida amiga Lela e hijos en tan doloroso momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su primo Adolfo Juarez Villegas y sus hijas Marta Lelia, Maria de los Angeles, Maria Paula y Maria Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su primo Ing. Luis Alberto Juarez Villegas, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Familia Brocarelli participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. El personal de Gregard participa con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Ines Beltran de Hamann, sus hijos Lastenia y Fernando Barrionuevo, Eugenio y Lucia Toledo y Federico Hamann Beltran, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Nony.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Marta Villegas, Ricardo Perea Astrada, Ana Maria Villegas y Marcelo Locascio y Maria Elena Villegas y Roberto Pinto participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nony. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. La Pía Unión y Pan de los Pobres de San Antonio de la iglesia San Francisco participa el fallecimiento de la gran colaboradora de la institución e invita a la misa de las 20 hs hoy en la iglesia San Francisco.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. José Sarquiz, Mabel Herrera, y flia, participan participan con dolor su Fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sarquiz Miguel y Familia participan con dolor su fallecimientoy ruegan oración en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Elsa Castillo Carrillo y Ruben Giménez participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Noni: ¡Que dificil es poder despedirte! tu inesperada partida me dejó sin palabras y con una profunda tristeza. Sin embargo, debo reconocer que ya se terminaron tus padecimientos y ahora vuelas libre por la inmensidad de los Cielos. Descansa en paz querida amiga, te voy a extrañar y te llevas contigo una parte importante de mi historia. Hasta siempre. Maripili Giménez.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sergio, Victoria y Sebastian Dominguez,Chonguita de Giménez Mosca, Ana María Giménez y Cristina Villarreal, despiden con tristeza y pesar la partida de Noni y acompañan a su familia en este difícil momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Coqui Villanueva, Marta Barrionuevo y Mónica Alvarez participan con tristeza la partida de su amiga Noni y ruegan oraciones en su querida memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Nelly Sarquiz de Amerio, sus hijos Silvia, Nela y Sergio, Jorge y flia, acompañan a su hermano Pepi y a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Teresita Beltrán Neirot de Leoni, sus hijos María Teresa, Carlos, Raúl y María Gabriela acompañan a su familia con mucho cariño.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Dalila Beltrán Neirot de Escobaus hijos Dalila, Leandro, luis y Lino acompañan a su familia con mucho dolor.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Susana Medrano de Castillo Sola, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramon, Cesar Alejandro, Jose Antonio Castillo Sola y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. María del Carmen Lugones y Marcelo Álvarez; Fernando Lugones y Elena Flaja; Agustín Lugones y Mercedes Funes; José Ignacio Lugones y Noelia Mercado y Ana Cecilia Lugones Castiglione y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Anita Castiglione y sus hijos Ale, Mariana, Joaquín y Joshe Cesca participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Pepi y familia en este momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|.Anita Castiglione y Mario Fornés e InésCastiglione y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Pepi y familia.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Pepi, Isa, Flor y Fran en este difícil momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Jorge Sonzogni, su esposa Patricia Palomo, sus hijos Luisina, Paula y Pablo Sonzogni participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Noni. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Nené, Gladys y Tito Suárez y Julian Figueroa abrazamos con cariño a sus hermanos Isabel y Francisco e hijos en estos momentos de dolor, rogamos al Señor por su descanso eterno y para su familia cristiana resignación.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Nené Suarez participa el viaje de regreso a la casa de Dios de la hermana de sus amigos Isabel y Francisco Molinari. Eleva oraciones por la paz de su alma y para que alcance a su familia la fortaleza necesaria en esta etapa de profunda tristeza.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Lita Valdini de Sarmiento y flia., acompañan a Chochin y Clider con gran tristeza la partida de Ruben. Fueron inolvidables los momentos compartidos en su epoca universitaria con mi extinto esposo "Pillingo" y todos nosotros. Su sencillez, generosidad, su honestidad en su profesion y su amor por las raices santiagueñas, quedaran grabadas en todos los que tuvimos la dicha de conocerlo.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus hijos: Carlos Eduardo, Nelida del Jesus, Hector Atilio, hija politica Pilar Elena, nietos M. Eugenia, M. Fernanda, M. del Pilar, Esteban Daniel, bisnietos Micaela, Delfina, Agustin y Nicolas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus hijos Carlos, Nelida, Hector, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallec. y sus restos fuieron inhumados cem. Parque de la Paz. Servi. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA S.R.L.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Juan Carlos Perez y familia, Estela Perez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Los compañeros y amigos de su hijo Tito del Dist. Militar Sgo. del Estero c / 51. J. Molina, P. Bravo, C. Coronel, Bisig, Grigio, Quartino, Mastroiacovo, Salomon, F. Fernandez, J. C. Diaz, Q. Vaulet, C. Rodini, B. Soria, E. Guzman, O. Gerez, W. Maculus, L. Figueroa, Segienowicz, C. Zanni, Jugo, G. Gonzalez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Servicio de patologia del Hospital Regional participa con dolor el fallecimiento del padre de Nelly Perez.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Evelin y Ernesto Mottola amigos y vecinos de Tito y Pilar acompañan con dolor la pérdida de su querido padre elevando oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu Reino. Los vecinos de la calle Luis Frias acompañan a la querida Flia. Perez por la perdida del papá de Tito y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Segundo Ferreyra y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Marta Campos y su ahijado Ramon Lopez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Mario Campos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Sus hijos Liliana Patricia Adriana, Claudia, Marcos, Marcelo, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Nada desaparece en la vida, mientras queden huellas profundas en nuestros corazones. Su hija Patricia, hijo politico Carlos Tijera, sus nietos Lionel, Facundo y Rita, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Madre. Has dejado una luz en nuestra vida y por siempre permaneceras. Su hijo Ramiro, Natalia, sus nietos Joaquina, Jimena y Josefina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Mami tus alas ya estaban listas para volar, pero mi corazon nunca estuvo listo para verte partir. Su hija Claudia, sus nietos Carloncho, Esteban, Sofia y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Madre querida mientras mi corazon siga guardando tu recuerdo, nunca podre decirte adios. Su hija Liliana Ibarra, su hijo politico Enrique, sus nietos Roberto y Martin y bisnieto Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy alas 9 hs. en el cementerio Parque de la paz. Que en paz descanse y brille para ti la luz que no tiene fin.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Su hija Adriana Ibarra de Gulotta, su yerno José Luis Gulotta, sus nietos Ceci, Flor y Seba la despiden con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Sus primos Lilí y Franklin Uñates, sus hijos Luján, Maria de los Angeles y Gabriela, participan el fallecimiento de la mamá de su primo Marcos Ledesma y flia. Nuestra piedad a sus hermanos.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Sus primos Marta y Carlos Palacios, sus hijas Maria Lilia y María Luz, participan el fallecimiento de la mamá de su primo Marcos Ledesma y familia, acompañan en este momento dificil a sus hermanos.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Tu hija del corazon Alejandra Navarro y su nieta Emma Navarro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hemanas Elvira (Chela), Amalia y Mercedes Rojas y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.-

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. "Señor ya esta ante Ti, recibela en tu Reino y dale el descanso eterno". Personal del jardin Nº 69 Hormiguita Viajera participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Claudia Ibarra. Elevan oraciones en su memoria

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Personal docente, auxiliar y administrativo del jardin N ' 25 " Los Pastorcitos " participan el fallecimiento de la madre de la docente Adriana Ibarra. Rogando oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Teresa Gil, Julio Lucero, Alejandra Lucero, Gustavo Abeijon y sus hijos Maximo y Augusto participan su fallecimiento, rogando oraciones en su querida memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Cristina, Magalí, Anita, Patricia, Daniela, Guilli, Claudia, Marcela y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Nilda.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Su tia Fanny Ledesma, sus primos Marcelo y Marcos Infante, junto a sus hijos: Valentin, Octavio y Constantino participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su sobrino Marcos Ledesma y flia, Hacen extensivos sus condolencias a sus hermanos.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Sus tios Franklin Ledesma y Lilia Carrizo, participan el fallecimiento de la mamá de su sobrino Marcos Ledesma y flia, Hacen extensivos su pesar a sus hermanos.

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 18/3/17|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos Carlos, María Inés y Gladys Acuña Boix invitan a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica mañana a las 19 hs.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Mi princesa de la sonrisa eterna, con tu partida te llevaste la mitad de mi alma, de mi vida y de mi corazón. A diez meses de tu ausencia. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolas, tios, primos y amigos, nos reuniremos a rezar el dia domingo 18 a las 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

FIGUEROA DE HERRERA, BLANCA ROSA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/12|. "Sabemos que descansas en la paz y amor de DIos, lo que reconforta nuestro dolor por la partida". Su esposo José, sus hijos Paola y Vanesa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en parroquia Santa Rita al cumplirse el sexto aniversario de su fallecimiento.

MALDONADO, HUGO CÉSAR DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. Su esposa Irene Pogonza, sus hijos Julio y Adriana Maldonado y sus respectivas familias, invitan a la misa con motivo de cumplirse el noveno dia de su fallecimiento hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basília.

DECIMA, MARCIAL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su esposa Isabel Delia Coteliesse, sus hijos Fatima Carolina, Antonio Nasareno, su hermana Adelina del Valle Decima, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Termas de Rio Hondo. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

OLIMA, SILVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus hijos Adriel Guillermo y Marcos, amigos y demas familiares, sus restos fueron inhumados aye en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

RIAL, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su hermana, sus hijos h,pol nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron Inhumasos ayer en el Cementerio la Misericordia . SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

TOLOSA, SEGUNDO VICTORIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Su esposa Alicia Barraza, hijos Walter Segundo, José, carlos, h. pol. Angelica, Viviana, nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cem. de Clodomira. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ANGELLA, CARLOS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/17|. Duele tanto tu partida, duele tanto aceptar que ya no estas con nosostros fisicamente pero jamas perderemos la esperanza de que esto no es un final, seguiremos caminando nuestro camino y nos quedaremos con tu recuerdo y tu amor. Su esposa Isabel, sus hijos Valeria, Adrian y Cristian, nietos e hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Santiago Apostol, con motivo de cumplirse 3 meses de su fallecimiento.

TOLOZA, SANTOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar" (salmo ). Dr. Angel Ramon Bagli y flia. Participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y racinguista Santos. Ruegan una oración en su memoria.

TOLOZA, SANTOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Bienaventurados los de corazón, pues ellos verán a Dios... alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el Cielo. Partipan con profundo dolor su fallecimiento Juan Carlos Ramos y familia.

SANTILLÁN, HÉCTOR AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/14|. Al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Sus familiares y amigos, a las 9 horas del sábado, rezaran un responso en el panteón de Jubilados del cementerio de Añatuya, a las 20 horas se oficiará una mi sa en la Iglesia San José para rogar por su eterno descanso. Añatuya.