"Si hubo una jugada política contra la Iglesia es una estupidez porque todo es transparente"

17/03/2018 -

El obispo auxiliar de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola, se pronunció sobre la polémica que generó la información brindada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre la remuneración que perciben las autoridades eclesiásticas. Consultado por Canal 7 sobre si la información generó problemas en la Iglesia, dijo: "No nos molestó porque es una cosa clara, pero sí me llamó la atención que una diputada pregunte sobre el tema, porque se supone que si firman los presupuestos tienen que leerlos antes. O sea que no hicieron los deberes y se sorprenden. ¿Se rasgan las vestiduras y descubren ese rubro recién ahora?", se preguntó monseñor Martínez Ossola. Seguidamente añadió que "cuando un diputado pregunta cuál es el monto de asignación que se le da a la Iglesia en Argentina, es como si yo les preguntara cuántos sacerdotes tiene la Diócesis de Santiago. Es un problema interno de ellos (los diputados), ellos son los que votan el presupuesto, los que aprueban y seguramente lo hicieron sin leer". Así Martínez Ossola apuntó que "algunos hablan de una jugada política contra la Iglesia, contra el Papa. Si lo han hecho es una gran estupidez, porque no han hecho más que transparentar algo que era transparente. Nada era oculto". Indicó que "si la Iglesia quisiera cobrarse los bienes que tiene, no alcanzaría un presupuesto como éste. Y la mayoría de los sacerdotes no tiene sueldos del Estado, a no ser que trabajen en una repartición como una capellanía. Así como un profesor de universidad, de colegio secundario sea privado o estatal cobra su sueldo como cualquier otro docente. Ningún sacerdote ni religioso tiene una asignación por serlo". "Hay casos en que algunos sacerdotes se han puesto bajo la protección de ciertas normas permisivas como jubilaciones o pensiones graciables ya que no tenemos una caja jubilatoria. Yo he vivido 39 años y medio de lo que me daba la limosna de los fieles y como ven no estoy desnutrido. La gente ha sido y es generosa. Y aquí en Santiago del Estero los sacerdotes se sostienen con la limosna de los feligreses. Eso también hay que decirlo", remarcó. "La transferencia viene a raíz de un sistema bancario y se entrega el dinero a cada obispo. En ese sentido no hay molestia porque es algo público. No es algo que debía mantenerse en secreto y se falló en eso. No se por qué motivo le dieron tantas alas al problema", agregó. Por otro lado, dijo que "el compromiso que asumió el Estado argentino cuando expolió de tierras y de bienes a la Iglesia Católica con la famosa Ley de Enfiteusis de Rivadavia, o sea que estamos hablando de muchos años atrás, fue el de sostener el culto católico. En primer lugar no sostienen el culto católico, lo que sostienen simplemente es el nivel de los obispos, y también hay una asistencia para los seminaristas que permite paliar los gastos de formación de esos chicos", concluyó.