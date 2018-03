Colón volvió a ganar y lidera la Copa UPCN en femenino

17/03/2018 -

Sportivo Colón encadenó su segunda victoria consecutiva, al derrotar a Patagonia por 59 a 37, y se mantiene como único puntero de la Copa UPCN de básquet femenino que organiza la Capitalina.

El conjunto azulgrana sacó adelante el partido con un gran trabajo defensivo y con una valiosa contribución de Vanesa Núñez, que se convirtió en la figura del equipo.

Patagonia jugó un buen partido ante el campeón defensor, con la destacada a Milagros Cano, pero terminó cediendo frente a la mayor jerarquía del equipo de "Chiche" Iturre.

El torneo continuará hoy con tres partidos: desde las 11, Independiente vs. Olímpico; 21.30, Huracán vs. Quimsa y Jorge Newbery vs. Red Star.

Por su parte, el partido entre Belgrano y Juventud Unida de Quimilí fue suspendido.