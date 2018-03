Liverpool necesita una victoria ante Watford

17/03/2018 -

Liverpool irá hoy por la recuperación en la liga inglesa cuando enfrente, como local, a Watford, con el volante Roberto Pereyra, en uno de los cuatro partidos correspondientes a la 31ra. fecha que se iniciará a las 14.30.

El equipo que dirige el alemán Jürgen Klopp viene de perder el clásico ante Manchester United y esa caída lo retrasó al cuarto puesto en el certamen con 60 puntos. De esta manera, ocupa la última plaza con vistas a la clasificación de la próxima Liga de Campeones.

El resto de los partidos de hoy serán: Bournemouth vs. West Bromwich (Claudio Yacob); Huddersfield vs. Crystal Palace (Julián Speroni); Stoke City vs. Everton.

Postergados por fecha de FA Cup: Burnley vs. Chelsea; Leicester City vs. Arsenal; Manchester City vs. Brighton And Hove; Swansea vs. Southampton; Tottenham vs. Newcastle; West Ham vs. Manchester United.