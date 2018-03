La Coruña y Las Palmas, un duelo que será clave

-

La Coruña y Las Palmas, ambos en zona de descenso, protagonizarán hoy en Galicia un duelo clave en la lucha por la permanencia válido por la 29na. fecha de la liga española de fútbol a partir de las 9, hora argentina.





La fecha se puso en marcha ayer con la victoria de Levante como local sobre Eibar (Gonzalo Escalante fue titular), 2 a 1.





La jornada continuará con los siguientes partidos: Valencia (Ezequiel Garay) vs. Alavés; Real Sociedad vs. Getafe (Emiliano Martínez); y Betis vs. Espanyol (Pablo Piatti).





Mañana: Leganés vs. Sevilla; Barcelona (Lionel Messi) vs. Athletic de Bilbao; Celta vs. Málaga; Villarreal (Mariano Barbosa) vs. Atlético de Madrid (Ángel Correa); Real Madrid vs. Girona.