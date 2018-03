Juventus buscará alejarse del Nápoli

17/03/2018 -

Juventus, con los delanteros Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala, buscará hoy extender su paso firme y triunfal cuando enfrente, como visitante, a Spal, que lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol italiano, por la 29na. fecha de la liga italiana, a partir de las 16.45, hora argentina.

El puntero del campeonato acumula doce éxitos consecutivos y si se computan otras competiciones, incluida la Liga de Campeones de Europa, no pierde desde el 19 de noviembre del año pasado con la derrota ante Sampdoria por 3 a 2, por torneo local, sobre un total de 23 cotejos.

El vigente hexacampeón reúne 74 puntos y aventaja por cuatro a su inmediato perseguidor Napoli (70).

El segundo partido de la jornada será entre Udinese (Bizzarri, Rodrigo de Paul y Maxi López) vs. Sassuolo.

Domingo: Sampdoria (Matías Silvestre, Ricardo Álvarez) vs. Inter (Mauro Icardi y Lisandro López); Milan (Lucas Biglia y Mateo Musacchio) vs. Chievo Verona (Lucas Castro); Benevento vs. Cagliari; Crotone vs. Roma (Federico Fazio, Diego Perotti y Jonathan Silva); Hellas Verona (Franco Zuculini) vs. Atalanta (Alejandro Gómez y José Palomino); Torino (Nicolás Burdisso y Cristian Ansaldi) vs. Fiorentina (Germán Pezzella y Giovanni Simeone); Lazio vs. Bologna; Napoli vs. Genoa (Nicolás Spolli, Santiago Gentiletti).