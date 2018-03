Mónaco superó a Lille y se afirma como escolta

17/03/2018 -

Monaco se afirmó en el segundo puesto de la Liga de fútbol de Francia, al vencer ayer como local a Lille por 2 a 1 en el inicio de la trigésima fecha del certamen.

Con la victoria, el conjunto monegasco llegó a las 66 unidades, lejos de las 80 del líder, París Saint Germain (visita el domingo a Niza), pero también más distanciado del tercero, Olympique de Marsella, que suma 59 y recibirá a Lyon (cuarto con 54).

Hoy juegan: Bordeaux (Valentín Vada) vs. Rennes, Amiens vs. Troyes, Angers vs. Caen, Montpellier vs. Dijon y Toulouse vs. Estrasburgo.