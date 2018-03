Stuttgart ganó en el comienzo de la fecha

17/03/2018 -

Stuttgart, con los argentinos Emiliano Insúa y Santiago Ascacíbar de titulares, superó ayer como visitante a Frigburgo por 2 a 1, en el partido que dio inicio a la fecha 27 de la Bundesliga. Mario Gómez anotó los dos goles del ganador. La fecha seguirá de la siguiente manera: Hoy: Augsburgo vs. Werder Bremen, Frankfurt vs. Mainz 05, Borussia Monchengladbach vs. Hoffenheim, Hamburgo vs. Hertha Berlin y Wolfsburgo vs. Schalke 04. Domingo: Borussia Dortmund vs. Hannover 96, Colonia vs. Bayer Leverkusen y Leipzig vs. Bayern Munich.