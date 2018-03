Fotos Mons. Martínez Ossola presidió el acto de inicio del ciclo del Seminario

17/03/2018 -

El Seminario Mayor "Santiago, el Mayor" dio inicio al año formativo 2018 con una celebración eucarística que fue presidida por el obispo auxiliar, de la Diócesis de Santiago del Estero, Mons. Enrique Martínez Ossola. En las instalaciones de la institución se ofició la misa de apertura que contó con la participación del rector de Seminario, Pbro. Julián Cuevas; el rector de la Ucse, Ing. Luis Lucena y la intendente de la ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes, sacerdotes de las diferentes parroquias de la ciudad, religiosas, seminaristas y sus familiares. Este ciclo 2018 estará conformado por siete seminaristas que residirán en la provincia, y otros cuatro que comenzarán su estudio en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Tucumán. "Los seminaristas se encuentran en plena formación en la dimensión humana y comunitaria, espiritual, intelectual y pastoral. Damos gracias a Dios que de a uno va sumando a los que él elige y quieren responder libremente, porque está la elección de Dios, el llamado, pero también la libertad de las personas", había expresado Cueva antes del acto de apertura. Por su parte, Mons. Martínez Ossola dio la bienvenida a los seminaristas y habló de la importancia de la incorporación de nuevos servidores a la iglesia local. "Además del inicio del año formativo, se suma que hoy es el día del santo Cura Brochero, nuestro primer argentino y patrono de los sacerdotes, lo cual tiene mucho que ver con la espiritualidad sacerdotal de un seminario que busca precisamente formar el corazón de los nuevos sacerdotes. Por ello, este inicio del año formativo lo vivimos con mucha expectativa, mucha alegría y esperanza. El Seminario es una etapa importante en la formación de los futuros sacerdotes, se aprenden allí las disciplinas que se deben asumir y, el ejemplo de vida de Cura Brochero permite también descubrir el valor que tiene el esfuerzo, la perseverancia y sobre todo la oración y la confianza en Dios", reflexionó el obispo. Asimismo habló de la participación de los jóvenes en el compromiso con la iglesia. "Las vocaciones a la vida sacerdotal van independientemente de los jóvenes. Son los hogares en donde se olvidan de ofrecer. Todos pedimos que haya curas, exigimos curas en las comunidades, pero no los ofrecemos. Mi madre ofreció sus hijos que pudiera tener para el servicio de Dios. Me tocó a mí, pero hubo una llamada, una oferta a espiritualidad abierta. Por eso pienso que a veces desde las familias tenemos que inculcar, porque todos pedimos curas, pero que vengan desde otros lados", sostuvo Mons. Martínez Ossola. Este año el Seminario Mayor tendrá un nuevo integrante. A través de él, el obispo envió su mensaje a los jóvenes. "Los jóvenes no deben cerrar el corazón a la llamada de Dios. Dios sigue llamando, pero respeta nuestra libertad también. De hecho, muchos jóvenes vienen y están dos o tres años en el Seminario y después descubren que no es ese su camino. Pero ya han hecho el esfuerzo de ponerse en movimiento. Creo que necesitamos profundizar ese ofrecimiento desde el fondo y desde el corazón de nuestros hogares", pidió Martínez Ossola. Incorporación Nicolás Agustín Arce es el nuevo integrante del Seminario Mayor, y contó sus desafíos en este nuevo camino que inicia. "Este nivel de estudio requiere nivel filosófico y teológico. Tengo completo el primero por lo que por sólo resta la parte teológica. Una de las cosas maravillosas que tiene la Diócesis es su acompañamiento en lo social. Uno sabe que hay cuestiones en lo pastoral que influyen bastante y es necesario que haya muchos sacerdotes en el futuro que podamos ayudar esas necesidades. El seminario se abre mucho a las necesidades de la Diócesis y es mi intención poder colaborar, ayudar y llevar la palabra de Dios a cada rincón que así lo requiera", sostuvo Arce. Y agregó: "La Diócesis es amplia y los sacerdotes ya están en edad avanzada y por ello se necesita la presencia de jóvenes. Uno cuando da la vida, realmente la gana, y eso es lo que siento hoy con esta elección". Tras el acto, los presentes compartieron un brindis para dar la bienvenida a los seminaristas en este nuevo año de formación.