Toledo acusó a la "maldita Justicia"

Fotos Alejandro Toledo.

17/03/2018 -

LIMA, Perú. El expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) cuestionó desde Estados Unidos que la Justicia de Perú lo haya procesado y acusó al fujimorismo y al Apra de politizar al Poder Judicial, lo que le impidió volver a su país y estar con su familia, "pero esa maldita Justicia me la va a pagar", estalló.

"No me preguntaron nada. Sólo han procesado. No tengo acceso a la justicia. Pero esa maldita justicia tarde o temprano me la va a pagar porque yo no recibí nada" dijo Toledo, en rechazo a las acusaciones de que cobró sobornos por u$s20 millones de la constructora brasileña Odebrecht.