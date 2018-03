El actor de "La vida de Pi" sufre un tumor neuroendócrino

17/03/2018 -

El actor indio Irrfan Khan, conocido por su trabajo en películas como "La vida de Pi" o "Jurassic World", reveló ayer que sufre un tumor neuroendócrino, un tipo de cáncer muy poco común, y que, pese al difícil momento por el que está pasando, se siente "esperanzado", gracias a la fuerza de quienes le rodean.

"Ha sido realmente difícil descubrir que tengo un tumor neuroendócrino, pero tanto el amor y la fuerza de los que me rodean como el que he encontrado dentro de mí me han llevado a un lugar de esperanza", escribió el actor en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el cual fue difundido luego por Efe.

Khan, que apareció en la versión en hindi de "El libro de la selva" (2016) y en cintas como "La vida de Pi" (2012), "Jurassic World" (2015) o "Inferno" (2016), esta última junto a Tom Hanks, anunció que recibirá tratamiento fuera de la India, aunque no especificó a qué país se trasladará. El intérprete protagonizó decenas de películas de Bollywood, como "Hindi Medium" (2017), "Piku" (2015) o "The Lunchbox" (2013), y participó en filmes de producción internacional como "¿Quién quiere ser millonario?" (2008). El actor ya había anunciado hace unos días en Twitter que le diagnosticaron una "rara enfermedad", a la que no le dio nombre, en aquel entonces.