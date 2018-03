Viviana Canosa tiene un nuevo amor empresario

17/03/2018 -

Mientras la periodista Viviana Canosa confirmaba su divorcio de Alejandro Borensztein, el columnista político del diario Clarín y padre de su única hija Martina, la panelista Yanina Latorre anunciaba en el programa "Los Ángeles de la Mañana", que la excolorada ya tenía otro amor: el empresario Marcelo González.

"Viviana lleva un año de separada y un mes de divorciada. Niega lo de Marcelo González porque no hay fotos, pero ya la van a agarrar", señaló sin revelar la fuente, según lo reflejó Ciudad.com.

De manera oficial, Canosa contó: "Me divorcié. Esa es la verdad. Hasta ahora lo mantuve en silencio porque me parece que era una cosa muy personal, de nuestra familia. Pero está todo perfecto, en rebuenos términos. Ahora todo lo que le agregan a eso son cosas que no comparto, pero sé cómo son las reglas del juego".

Viviana y el hijo de Tato Bores llevaban casi 7 años de relación.