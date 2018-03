Mirtha le dará batalla a Andy Kusnetzoff

17/03/2018 -

Las vacaciones casi no existen para Mirtha Legrand. La diva argentina prefiere ocupar su tiempo haciendo lo que le gusta: trabajar en televisión. Por eso, después del gran festejo por sus 91 años y el homenaje que, junto a sus hermanos Goldie y José, recibió en Villa Cañas, la "Chiqui" recupera hoy su horario nocturno de los sábados en la pantalla de Canal 13, con "La Noche de Mirtha".

En su vuelta, tendrá sentados a su mesa a Santiago del Moro, el polémico Baby Etchecopar, el reconocido neurólogo Facundo Manes y el cineasta Juan José Campanella.

Y el domingo, recibirá a Beto Casella, Ana Rosenfeld, la hermana Martha Pelloni, Karina Mazzocco y Maju Lozano.

Hace cinco décadas que Mirtha está al frente de la televisión, lo que, según lo repite ella misma, la transforma en una leyenda.

Y si hay algo que aprendió a hacer la "Chiqui" a lo largo de estos años es defender sus productos. Por eso, apenas Andy Kusnetzoff apareció en el canal de la competencia, con "PH: Podemos hablar", un programa que reúne a sus invitados alrededor de una mesa para compartir una cena y hablar sobre la actualidad, Mirtha salió con los tapones de punta.

"Yo lo tengo registrado, así que es una copia. Está mal eso. Además Kusnetzoff tiene talento para hacer otras cosas. ¿Por qué me van a copiar? Yo no copio a nadie, que no me copien a mí’, soltó sorpresivamente la diva el año pasado cuando Andy debutaba en Telefé.

Este año volverán a competir. Ambos saldrán al aire a las 22. Y si bien, Andy debutó hace tres fines de semana con muy buen rating, sabe que hoy será un día clave. Por eso preparó una mesa que le regalará debate, sorpresa y polémica, con Horacio Rodríguez Larreta, Oscar "el Negro" González Oro, Verónica Lozano, Fernán Mirás, Analía Franchín y Cinthia Fernández, quien recientemente separada del futbolista Matías Defederico, seguramente aprovechará el espacio para destilar su rabia contra su ex.

El programa de Andy Kusnetzoff se habría inspirado, según lo explicó él mismo, en el viejo "Sábado Bus" que conducía Nicolás Repetto, y no en los almuerzo de Mirtha Legrand.

"Para mí no es parecido, primero es imposible copiar a Mirtha, un programa que hace 50 años que está, lo único en lo que se parece es en la mesa. Nosotros hacemos una entrevista múltiple y vamos y venimos", intentó defenderse el ex "Caiga quien Caiga".

Pero a Mirthal no la convencieron sus palabras.