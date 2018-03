“Vamos a un 10% de inflación en el primer semestre, y nadie cree que en el segundo vamos a tener 5%”

18/03/2018 - Los economistas Aldo Abram, Manuel Solanet y Agustín Etchebarne, analizaron los impactos del gradualismo en el rumbo económico y cómo la política internacional afectará la carrera del Gobierno hacia la normalización económica. “Con este contexto y las decisiones que se están tomando, creo que ya podemos olvidarnos de la meta de inflación”, señaló Aldo Abram, economista director de la Fundación Libertad y Progreso. Abram habló del problema del financiamiento que se está tomando. “El problema de la Argentina es que todo ese financiamiento que se está tomando desde el sector público. Y el sector público no genera capacidad de repago, los privados sí, así que pongámonos a trabajar porque vamos a tener que pagar esto”. Riesgos “Lamentablemente, -indicó- si el Estado quiebra, quebramos todos. Ese es el gran problema del déficit en cuenta corriente que tenemos hoy. Y para colmo eso hace que el tipo de cambio sea barato, lo que no es culpa del Banco Central, es culpa del Estado que está trayendo cualquier cantidad de dólares del exterior”, puntualizó. Según Abram, “el sector público, con un déficit de 8 puntos del PBI, se está chupando todo el crédito interno, y lo saca de un mercado de crédito que ya es re chico, no queda nada para los privados”. En cuanto a las metas de inflación, para el economista es difìcil que éstas se alcancen satisfactoriamente. “La incertidumbre política de diciembre, con los sucesos del Congreso, sumado a que se empezó a decir que se iban a recalibrar las metas de inflación, llevó a que la gente dejara de demandar pesos. Con una baja de demanda de pesos no correspondida con una baja de la emisión, se debería ver una baja del valor del peso, y eso es lo que pasó desde el 12 de diciembre, hasta fines de enero, cuando el peso perdió 20% de su valor”, agregó. Puntualizó que “el Banco Central incentivó este círculo vicioso. Cuando sube el tipo de cambio, nos sacamos los pesos de encima, hacemos subir más el tipo de cambio, y entramos al círculo vicioso de depreciación del peso que el Banco Central debería frenar, pero no ha frenado. Creo que con todo esto podemos dar por muerta la meta de inflación recalibrada”, explicó. “Claramente con lo que hizo el Banco Central vamos a un 10% de inflación en el primer semestre, y no creo que nadie crea que en segundo semestre vamos a tener 5%”, acotó. Solanet Por su parte, el economista Manuel Solanet, rescató los logros del Gobierno en materia institucional, en inversiones en infraestructura y medidas que se tomaron al iniciar el mandato. Pero, señaló que en el frente fiscal, “el éxito no se logra por voluntad, sino haciendo lo que hay que hacer. Hay una discusión de que si hay que ir más rápido o no, y ahí está el intríngulis. Por de pronto, hay que destacar los logros de esta gestión: la evidente mejora de la calidad institucional del país y nuestra imagen en el mundo, la salida del default y el retorno a los mercados, el blanqueo, la existencia de una mayor libertad económica, las inversiones en infraestructura, el avance enorme en la supresión de la corrupción, la vuelta del diálogo político”, explicó. Seguidamente, Solanet enumeró los desafíos por delante de la Gestión M: la reforma laboral, que ha sido intentada con un proyecto que no iba al fondo de la cuestión, y no se logró; la pendiente disminución del gasto y la presión impositiva, otro tema relevante; la inflación, que se disminuyó pero sigue siendo alta; la inversión privada que no ha llegado como se esperaba, hecho vinculado a los puntos anteriores. También Solanet mencionó que ha habido una mala selección de las inversiones públicas, como lo sucedido con el desplazamiento de la Illia. El economista también expuso la propuesta de Libertad y Progreso para encarar “la madre de todas las batallas”: la reducción del gasto público. “Muy poco se puede hacer con lo que se destina a jubilados y pensionados, es un derecho adquirido. Sí se puede trabajar mucho en los subsidios económicos, como ya se ha hecho, en la burocracia estatal y en los planes sociales. En cuanto a subsidios económicos, ya se avanzó con la energía, hay que avanzar más y también avanzar con los subsidios al transporte”. Detalló que “en cuanto a gasto en burocracia, se hizo algo mínimo, hay que avanzar mucho más. 2,5 puntos de producto es posible cuando este gasto aumentó 5 puntos. Los planes sociales es otro tema donde se puede bajar el déficit. Esto nos permitiría bajar el déficit para empezar devolver deuda o no incrementarla más. No bajaríamos lo que subió el gasto en la etapa anterior pero si la mitad de lo que subió, lo cual no parece una aspiración demasiado imposible”, dijo Solanet. “El tema que discuten muchos es gradualismo o shock. Nosotros decimos, hagamos las medidas ahora, con efectos amortiguados o graduales. En el caso del empleo público, no hay que hacer ninguna ley, hay una ley que permite suprimir el cargo, el empleado queda en disponibilidad un año en el que se mantiene el salario y luego recibe una indemnizaciòn. Nosotros proponemos extender el pago del salario a dos años, dar una indemnización y generar esquemas de retiro tempranos”, apuntó.