Los riesgos del frente externo y la necesidad de reformas más profundas

18/03/2018 - El economista Agustín Etchebarne abordó la situación del panorama internacional. “La buena noticia es que hay buenas expectativas en el mundo. Brasil, luego de ser tres años un peso enorme para la Argentina, se está recuperando, y puede tener una coalición que puede superar al PP en las elecciones. Estados Unidos está bien, Europa está creciendo”, dijo Etchebarne. Para el economista, estamos iniciando el camino de vuelta de las tasas bajas. “En el camino de ida, las tasas van para abajo y los mercados van para arriba, como venimos viendo hace unos años. Ahora creo que empieza el camino de vuelta, es decir, que los mercados están sobrevaluados, de modo que puede venir una corrección”, dijo. “El Banco Central de Estados Unidos tiene dos objetivos: inflación de 2% y 4,6% de desempleo. Están un poco por arriba del target de inflación y un poco por abajo del desempleo, con 4,1%. Vemos que las tasas van para arriba. Y eso nos preocupa. Acá estamos suponiendo que todo va a andar bien y vamos a poder seguir con el gradualismo. Si miramos, la sensación es que el camino de ida se terminó, estamos en el camino de vuelta, de aumentar la tasa de interés, y cuando eso pasa lo que más sufren son los países más débiles, como Turquía y Argentina”, señaló Etchebarne. “Mientras tanto, el crecimiento del PBI está bien. Los precios constantes inmobiliarios ya están arriba del récord de 2008, pero la Fed dice que no es una burbuja, que hay mayor demanda que oferta, con los millenials entrando al mercado. Hasta acá venía todo bien. Con lo cual lo que estaba haciendo la Fed era subir muy lentamente la tasa. Y ahí surgen dos ingredientes. Uno es lo que está haciendo en términos de la economía, y otro el tema político, porque hasta la Fed hace política. Trump generó un problema adicional. Por un lado hay un aumento del gasto y algo parecido en términos de la reducción de impuestos, que es expansiva, en una economía ya recalentada. Y para colmo hay un tercer factor, que va a los precios, como las restricciones a las importaciones. Así que todo hace pensar que la Fed no sólo va para arriba, sino que los tres aumentos que esperábamos pueden ser cuatro”, acotó. “Ellos –indicó- saben que necesitan contraer la oferta monetaria, pero saben que eso puede provocar la recesión. La parte polìtica es que ahora le pueden echar la culpa a Trump. Es decir, si erran, y entramos en recesión, tienen a quien echarle la culpa, que es un dato no menor”, señaló el director general de Libertad y Progreso. l