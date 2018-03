Prevén que el campo invertirá U$S 11 mil M. en la producción de granos en esta campaña

18/03/2018 - El ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, estimó que el campo argentino invertirá unos 11.000 millones de dólares para producir granos este año, a pesar del impacto negativo de la sequía. El funcionario reconoció la preocupación oficial por el perjuicio provocado ante la escasez de lluvias, pero recordó que los productores asumen tres riesgos: políticos por la posibilidad de cambios en las reglas de juego; de mercados; y climáticos, como la sequía. “Las herramientas que tenemos desde el Estado son las obras de infraestructura con 950 millones de dólares invertidos este año. En tiempo de sequía estamos haciendo obras para la próxima inundación”, sostuvo Etchevehere al hablar en el Argentina Summit, el congreso económico organizado por la revista británica The Economist. El funcionario destacó que la Argentina es un jugador “muy importante” a nivel mundial en el comercio de granos: “La sequía en el país hizo que los precios subieran a nivel internacional” sostuvo. E indicó que si bien los productores están muy preocupados por la sequía, también están con un ojo puesto en que la suba de precios porque va a ser más atractivo invertir para la próxima campaña que se iniciará a mediados de año. “Este año los productores agrícolas argentinos invertirán 9.000 millones de dólares solamente en la siembra y si le sumamos el costo de la cosecha serán 11.000 millones de dólares”, precisó el funcionario. Por ello, consideró que muchas veces se dice en congresos económicos que “sería bueno que vengan capitales de afuera y se le pide a los argentinos que primero inviertan ellos, bueno… éste es un ejemplo: el campo está invirtiendo muy fuerte”. Al ser consultado sobre los riesgos de una sobreproducción de soja, por ejemplo, Etchevehere desdramatizó la situación y aseguró que hay que seguir expandiendo la frontera agrícola para “que la Argentina pueda pasar de producción alimentos para 400 millones de personas a 680 millones”. “Sin duda tenemos que seguir incrementando la producción por el crecimiento demográfico. Lo dice la FAO: de acá a 2050 vamos a tener que duplicar la cantidad de alimentos seguramente con menos agua y en cada vez menos tierras”, sostuvo Etchevehere. Pronóstico Por su parte, desde la Bolsa de Comercio de Rosario, estimaron en unos US$ 4.650 millones las pérdidas para la economía del país, a raíz de la sequía. La falta de precipitaciones durante ciclos claves de desarrollo de dichos cultivos, en especial los correspondientes a los sembrados en etapas tardías, redujo en 24 millones de toneladas la estimación de producción de ambos cultivos desde las primeras previsiones de la entidad, a fines del año pasado. A esta cifra se llega con el recorte de hoy de 6,5 millones de toneladas en soja hasta las 40 millones (desde los 54,5 millones de la primera estimación) y las tres millones de toneladas de maíz hasta los 32 millones (desde los 41,5 millones de la primera estimación). En un informe presentado en la feria Expoagro, la entidad calculó las pérdidas económicas totales en US$ 4.650 millones, de las cuales US$ 1.550 millones corresponde a las pérdidas directas al sector productor y los restantes US$ 3.100 millones a las actividades vinculadas con éste, como los sectores de transporte, maquinaría, construcción y demás. Dicha cifra representaría 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI) de US$ 639.000 millones previsto por el Fondo Monetario Internacional para Argentina en 2018.