En Sol de Julio hay preocupación por la falta de lluvias y escasez de pastos para ganadería

18/03/2018 - Los productores ganaderos del sur santiagueño, en la zona de Sol de Julio y Sumampa están preocupados por los intensos calores que soportaron hasta este mes y la falta de lluvias lo que atenta contra la producción de pasturas y, a su vez, hace prever un otoño e inviernos complicados ante la falta de alimentación para los animales. Una de las productoras ganaderas de la zona, Consuelo Rodríguez, destacó la alta amplitud térmica que tuvieron este mes, con días que tuvieron 42 grados de máxima y al día siguiente 17 grados, “esta amplitud térmica sumada a la escases deprecipitaciones, 350 mm en lo que va de la primavera verano, pero con solo dos que llegaron a 40mm,es decir chaparrones chicos, por sectores y siempre seguidas de temperaturas por arriba de 37 grados durante el día, quemaron los rebrotes”, indicó. En este contexto, “esta situación hace que, para los planteos basados en praderas de gattonpanic, este año, sea el peor seguro de los últimos treinta años para la ganadería en la zona”. Puntualizó que “no sólo nos tocó batallar los últimos años contra políticas que no acompañaron al sector, sino que cuando se producen los cambios, se da en la zona esta sequía que comenzó en la primavera del 2017que obligó a consumir las reservas previstas para la entrada del invierno de este año, se prolongó durante el verano del 2018 y a esta altura sabemos que, de producirse precipitaciones a mediados de marzo no alcanzará para la recuperación del estado de la hacienda ni la confección de reservas, pronosticando un invierno verdaderamente crítico”. Con este escenario, señaló que “ya se prevé una baja significativa en la tasa de preñez y será necesario la toma de medidas extremas en los vientres que no alcancen una buena condición corporal antes de entrar al invierno. El precio de los concentrados, alfalfa y transporte hacen muy difícil poder recurrir a ello como alternativa para paliar la situación”. Destacó la productora ganadera que “nosotros seguimos trabajando a pesar de la falta de infraestructura, el abigeato, flagelo del que nadie toma debida cuenta, la falta de créditos a tasas razonables para hacer frente a estas situaciones. Hemos resistido y seguiremos apostando a la actividad, pero en la zona se redujo el número de productores ganaderos”.