CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Marzo 2018
HOY A LAS 22.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO.
Por El Liberal
18/03/2018 -
CANAL 7
10.00 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 NICK JR.
17.15 KALLY’ S MASHUP
18.00 LOS SIMPSONS
18.30 CINE: DR. DOLITTLE 4: EL
PERRO PRESIDENCIAL
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE: JACK & JILL
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO
00.15 ESPECIAL EMILIO DISI
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
10.00 LOS CREADORES
10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 PASIÓN DE SÁBADO
16.30 SECRETOS VERDADEROS DE
COLECCIÓN
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 INFAMA RECARGADO
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
09.30 CHESPIRITO
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 EL CHAVO
13.00 TRIBUNA CALIENTE
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS
VIDEOS
23.00 CRIMEN Y MISTERIO
TV PÚBLICA
09.50 ÁNGELUS
10.00 AMIA EL LEGADO TV
11.30 LA PATRIA DEPORTIVA
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 EL PAÍS EN ESCENA
19.00 DOCUMENTALES EN LA
TELEVISIÓN PÚBLICA ARGENTINA
21.00 CONCIERTOS EN EL CCK
EL TRECE
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE DE LA MAÑANA
13.00 CUCINARE
13.30 CINE SHAMPOO
22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN
00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SGO. GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO
vs. SAN MARTÍN
19.00 VIVIR SGO.
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 ARTESANOS
21.00 DULCE Y SALADO
21.30 SABADO SAGRADO
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS
vs. CORONEL BORGES (Fem)
CANAL 4
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 TOP RANKING
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
PELÍCULAS
CINEMAX
05.59 LA FAMILIA JONES
07.55 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE
LOS COCODRILOS
09.46 UN CUENTO AMERICANO: FIEVEL VA AL OESTE
11.16 ANTES DE IRNOS
13.09 PASANTE DE MODA
15.39 SEXTO SENTIDO
17.48 SUPER CAN
19.22 PRÍNCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO
21.36 PASANTE DE MODA
00.03 EL NEGOCIO
01.10 LA NUEVA GRAN ESTAFA
TNT
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.08 UN PASO ADELANTE 3D
08.03 LA BATALLA DEL AÑO
10.09 REYES DE LAS OLAS
11.43 MALÉFICA
13.29 CENICIENTA
15.33 OBLIVION: EL TIEMPO DEL OLVIDO
17.54 AL FILO DEL MAÑANA
20.05 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 EL FRANCOTIRADOR
00.36 EVERLY
02.00 UN PASEO POR LAS TUMBAS
TCM
06.00 SPOILER ALERT
06.30 XENA: PRINCESA GUERRERA
07.20 MARRIED WITH CHILDREN
07.45 MARRIED WITH CHILDREN
08.10 LA NIÑERA
08.35 LA NIÑERA
09.00 XENA: PRINCESA GUERRERA
09.50 MARRIED WITH CHILDREN
10.15 MARRIED WITH CHILDREN
10.40 LA NIÑERA
11.05 LA NIÑERA
11.30 RÍO BRAVO
14.12 GODZILLA
16.40 ANACONDA
18.25 CRITTERS
20.00 GREMLINS
22.00 LOBO
00.20 NOCHE DE TERROR
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
12.00 CHICAGO MED
14.00 CHICAGO MED
15.00 CHICAGO MED
16.00 BALTO
17.30 RUGRATS 2 EN PARÍS
19.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES
21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
22.45 SHREK TERCERO
00.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
STUDIO UNIVERSAL
06.15 EL INCIDENTE
09.00 FILLER
09.10 EL INCIDENTE
09.53 GRACE RUMBO AL ÉXITO
11.35 REDESCUBRIENDO LA NAVIDAD
13.15 SOLTERO EN CASA
15.10 FUN SIZE
16.55 FULLSCREEN
17.25 EL PODER DE LA JUSTICIA
20.00 VERANO EN FEBRERO
22.00 LA LISTA DE SCHINDLER
01.40 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN
A DÓNDE IR
FÓRUM
(PERÚ 511)
+DOMINGO 25 DE MARZO, A
LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR
EXPRESS, EN VIVO, SE
PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN
TOPA. LAS ENTRADAS
ESTÁN EN VENTA EN LA
BOLETERÍA DEL TEATRO 25
DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.
COM.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES 151, LA
BANDA)
+SÁBADO 31, LA BANDA
“PODER VIVO” PRESENTARÁ
UN TRIBUTO A “RATA
BLANCA”
SUNSTAR
TOMB RAIDER (3D):
ACCIÓN , AVENTURA (+13 AÑOS)
14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
14:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:45
(Cast)
LUCIFERNIA (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
22:30 (Subt) 00:45 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
15:00 (Subt) 18:00 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:10 (Subt) 00:45 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA
CASA WINCHESTER (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
20:30 (Subt)
LOS INQUILINOS (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
22:40 (Subt) 00:40 (Subt)
TOMB RAIDER (2D):
ACCION , AVENTURA (+13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
TROPA DE HÉROES (2D):
DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
22:30 (Subt) 00:50 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
14:45 (Cast) 17:30 (Cast)
QUIÉN ES PAPÁ (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:35
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
TOMB RAIDER APTA 13 C/
RESERVA ESTRENO CASTELLANO 3D
18:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 20:10- 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
QUIÉN #%&$ ES PAPÁ?
APTA13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:40 -23:00
(TODOS LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS
DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:40- (TODOS LOS
DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 17:40- 20:30- (TODOS
LOS DÍAS)
VENTA ANTICIPADA
TITANES DEL PACÍFICO
ESTRENO 22-03
PROMOS: de lunes a miércoles $75
exclusivo online. Todos los viernes $
75 presencial y online