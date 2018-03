CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Marzo 2018

18/03/2018 -

CANAL 7

10.00 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 NICK JR.

17.15 KALLY’ S MASHUP

18.00 LOS SIMPSONS

18.30 CINE: DR. DOLITTLE 4: EL

PERRO PRESIDENCIAL

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE: JACK & JILL

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 EL SULTÁN - EL ADELANTO

00.15 ESPECIAL EMILIO DISI

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

10.00 LOS CREADORES

10.30 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 PASIÓN DE SÁBADO

16.30 SECRETOS VERDADEROS DE

COLECCIÓN

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





CANAL 9

09.30 CHESPIRITO

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 EL CHAVO

13.00 TRIBUNA CALIENTE

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS

VIDEOS

23.00 CRIMEN Y MISTERIO





TV PÚBLICA

09.50 ÁNGELUS

10.00 AMIA EL LEGADO TV

11.30 LA PATRIA DEPORTIVA

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 EL PAÍS EN ESCENA

19.00 DOCUMENTALES EN LA

TELEVISIÓN PÚBLICA ARGENTINA

21.00 CONCIERTOS EN EL CCK





EL TRECE

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE DE LA MAÑANA

13.00 CUCINARE

13.30 CINE SHAMPOO

22.15 ME GUSTA TU CANCIÓN

00.00 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SGO. GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 BÁSQUET POR EL 14: OLÍMPICO

vs. SAN MARTÍN

19.00 VIVIR SGO.

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 ARTESANOS

21.00 DULCE Y SALADO

21.30 SABADO SAGRADO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14: REGATAS

vs. CORONEL BORGES (Fem)





CANAL 4

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 TOP RANKING

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

05.59 LA FAMILIA JONES

07.55 VÍCTOR Y EL SECRETO DE LA MANSIÓN DE

LOS COCODRILOS

09.46 UN CUENTO AMERICANO: FIEVEL VA AL OESTE

11.16 ANTES DE IRNOS

13.09 PASANTE DE MODA

15.39 SEXTO SENTIDO

17.48 SUPER CAN

19.22 PRÍNCIPE DE PERSIA: LAS ARENAS DEL TIEMPO

21.36 PASANTE DE MODA

00.03 EL NEGOCIO

01.10 LA NUEVA GRAN ESTAFA

TNT

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.08 UN PASO ADELANTE 3D

08.03 LA BATALLA DEL AÑO

10.09 REYES DE LAS OLAS

11.43 MALÉFICA

13.29 CENICIENTA

15.33 OBLIVION: EL TIEMPO DEL OLVIDO

17.54 AL FILO DEL MAÑANA

20.05 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 EL FRANCOTIRADOR

00.36 EVERLY

02.00 UN PASEO POR LAS TUMBAS

TCM

06.00 SPOILER ALERT

06.30 XENA: PRINCESA GUERRERA

07.20 MARRIED WITH CHILDREN

07.45 MARRIED WITH CHILDREN

08.10 LA NIÑERA

08.35 LA NIÑERA

09.00 XENA: PRINCESA GUERRERA

09.50 MARRIED WITH CHILDREN

10.15 MARRIED WITH CHILDREN

10.40 LA NIÑERA

11.05 LA NIÑERA

11.30 RÍO BRAVO

14.12 GODZILLA

16.40 ANACONDA

18.25 CRITTERS

20.00 GREMLINS

22.00 LOBO

00.20 NOCHE DE TERROR

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

12.00 CHICAGO MED

14.00 CHICAGO MED

15.00 CHICAGO MED

16.00 BALTO

17.30 RUGRATS 2 EN PARÍS

19.00 EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES

21.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

22.45 SHREK TERCERO

00.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

STUDIO UNIVERSAL

06.15 EL INCIDENTE

09.00 FILLER

09.10 EL INCIDENTE

09.53 GRACE RUMBO AL ÉXITO

11.35 REDESCUBRIENDO LA NAVIDAD

13.15 SOLTERO EN CASA

15.10 FUN SIZE

16.55 FULLSCREEN

17.25 EL PODER DE LA JUSTICIA

20.00 VERANO EN FEBRERO

22.00 LA LISTA DE SCHINDLER

01.40 RESCATANDO AL SOLDADO RYAN





A DÓNDE IR

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A

LAS 15, Y A LAS 18, JUNIOR

EXPRESS, EN VIVO, SE

PRESENTARÁ CON EL CAPITÁN

TOPA. LAS ENTRADAS

ESTÁN EN VENTA EN LA

BOLETERÍA DEL TEATRO 25

DE MAYO Y EN AUTOENTRADA.

COM.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA

BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA

“PODER VIVO” PRESENTARÁ

UN TRIBUTO A “RATA

BLANCA”





SUNSTAR

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN , AVENTURA (+13 AÑOS)

14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

14:00 (Cast) 17:00 (Cast) 19:45

(Cast)

LUCIFERNIA (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

22:30 (Subt) 00:45 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

15:00 (Subt) 18:00 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:10 (Subt) 00:45 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA

CASA WINCHESTER (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

20:30 (Subt)

LOS INQUILINOS (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

22:40 (Subt) 00:40 (Subt)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION , AVENTURA (+13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

22:30 (Subt) 00:50 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

14:45 (Cast) 17:30 (Cast)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

20:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:35

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

TOMB RAIDER APTA 13 C/

RESERVA ESTRENO CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 20:10- 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

QUIÉN #%&$ ES PAPÁ?

APTA13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40 -23:00

(TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS LOS

DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:40- (TODOS LOS

DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 17:40- 20:30- (TODOS

LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

TITANES DEL PACÍFICO

ESTRENO 22-03

PROMOS: de lunes a miércoles $75

exclusivo online. Todos los viernes $

75 presencial y online