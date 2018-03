FÚNEBRES | 18 de Marzo de 2018

18/03/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Rita María del Carmen Giordano de Mialich

- Humberto Estevan Rodríguez (Loreto)

- Luis Alberto Sequeira (Colonia Simbolar)

- Lorenzo Roberto Farías (La Banda)

- José Eduardo Diz

Sepelios Participaciones

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/3/18|. Su hermana Margarita Brevetta de Zavaleta, sus hijos Juan Carlos, Lucrecia y Hugo Zavaleta, sus nietos Facundo y Paula Zavaleta, Jimena y Nicolás Gallo Zavaleta y Gonzalo, Constanza y Javier Zavaleta participan con dolor la partida de su querida Cota. Acompañamos a su familia y rogamos por ella una feliz resurrección. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/3/18|. Su sobrina Lucrecia Zavaleta, sus hijos Jimena y Nicolás Gallo Zavaleta despiden a su querida tía Cota y ruegan por ella oraciones. Sus restos fueron inhumados en dicha ciudad.

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/3/18|. Su prima Ercilia Guerrero de Rojas, sus hijos Andrés Mariano, María Inés , María Laura y Eduardo Marcelo Rojas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BREVETTA DE PAOLETTI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció en córdoba el 16/3/18|. Norma Bolañez de Collado y flia. Martha Bolañez de Herrera Arias y flia. Elda Bolañez de Montali y flia. Lamentan con dolor su fallecimiento rogando su descanso eterno y resignación a su familia.

CORTIGIANI, LUIS DANIEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/18|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos participan con pesar su fallecimiento; gracias Dr. por los favores recibidos y que descanse en paz.

DIZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Sus hijos Nuria, Yohana, Cristian, Diego, Nego, Verónica, Patricio, Selena, Susy, padres Eduardo, Ester, hijos políticos nietos y bisnietos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en José C. Paz (Bs. As.). ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

GIORDANO DE MIALICH, RITA MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Su esposo Mialich Mario Roberto Antonio, sus hijos Andrés, Jairo y demás familiares. Sus restos fueron Inhumados ayer en el Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

GIORDANO DE MIALICH, RITA DEL CARMEN (q.e.p.d.). Falleció el 17/3/18 a los 63 años de edad |. Sucesores de Antonio Lladhon SRL participan de su fallecimiento y acompañan a su esposo Mario e hijos en este momento de dolor, rogando una oración en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus vecinos y amigos Manuel Gregorio Pesce, su esposa Dalinda Rita Turbay y sus hijos Rosi y Guillermo, Marta y Ricardo, José Manuel y Carolina participan su partida a la casa del Padre; acompañan con oraciones a su familia

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Dr. Raúl Castillo y familia participan con profundo dolor su deceso rogando oraciones en su memoria.

LUNA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Sus amigos: Fernando, Lili, Nazareno, Belén, Mariana y Lourdes participan con dolor su desaparición física, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este doloroso momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto, Mariano y Guadalupe González Ávalos participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de nuestro querido amigo "Pepi", y lo acompañan junto a su familia en estos momentos de dolor.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Edmundo A. Gómez, Amelia Lía Terzano y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Pepi y toda su familia en este momento tan triste. Elevan oraciones en su querida memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. "Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en Mi aunque muera vivira". Las amigas de su hermana politica Isabel del grupo de oracion "San Pio Pietrelcina" de la Pquia. San José del Bº Belgrano la acompañan jnto a su esposo y familia en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Ing. Carlos G. Federico, Susana Achával y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos Francisco, Isabel y flia., en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Hugo Ricardo Catella y Mirta Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

MOLINARI, ELSA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. José A. Pérez Neme y Ricardo Pérez Neme y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Su colega y amigo Ing. Juan Chejolán y su esposa Norma Dapello e hijos Alberto y Mariano acompañan a su esposa Choch, sus hijos y demás fliares., en el dolor de su partida y le desea la paz eterna.

PALAVECINO, RUBÉN SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/18|. Parte de una historia de orígenes y tierra nuestra te llevas, pero se quedan tus sones, tu lucha y tu ejemplo. Dr. Marcelo Agüero y Rosa María Conca participan su fallecimiento.

PÉREZ, HUMBERTO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Hugo Mulki y Héctor Raúl Mulki participan con profundo dolor el fallecimienmto del papá de nuestro amigo Tito y acompañan a todos sus familiares en estos momentos de dolor. Pide una oración en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. El personal directivo, docente, de maestranza y la comunidad educativa del jardín municipal Nº 4 " El Principito" participa con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Liliana Ibarra. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. Mirta Ibarra de Figueroa y flia., acompañan a sus sobrinas Liliana, Patricia, Adriana y Claudia Ibarra por el fallecimiento de su Sra. madre.

ROJAS, NILDA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Las amigas de su hija Patry. Gachi, Ema, Sandra, Gladis, Sonia, Liliana R., Ana Maria, Olga y Cristina participan con dolor su fallecimiento.





Invitación a Misa

ACUÑA, MIGUEL ÁNGEL RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 18/3/17. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus hijos Carlos, María Inés y Gladys Acuña Boix invitan a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 19 hs.

BELTRÁN, LUIS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/16|. Hoy hace dos años de tu partida a la Casa Celestial, nos duele tu partida física.Todos los días, te recordamos, con cariño, con alegria porque tenemos fe y sabemos que allá en el Cielo, no existe el dolor. Jamás te olvidaremos Padre querido, como hacerlos, si fuiste nuestra guia, dejaste en cada uno de tus hijos, lecciones de vida, valores, pilares fundamentales para transmitir a tus nietos, bisnietos que les permitan ser personas de bien, cuidano, protégenos desde el Cielo, en especial a nuestra madre, tu esposa que sufre tu partida. Tu esposa Chicha, tus hijos Kuky, Myriam, Richard y Sandra, tus nietos, tus hijos politicos, tus bisnietos y demas familiares, invitan a la misa en la iglesia Catedral Basilica hoy a las 20.30 hs. para rogar por el eterno descanso de su alma.

FLORES DE ARANDA, FERNANDA DEL VALLE (Pochita) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/16|. Querida hermana hoy 18 de marzo se cumple un año más de tu partida inesperada pero nos resignamos porque estás en un lugar hermoso con nuestro Dios y nuestros seres queridos, pero aquí estas hoy siempre presente en cada instante en nuestras vidas. Te recordamos sonriente y alegre, como eras vos te queremos mucho descansa en paz Pochita y disfruta de la gloria eterna. Te extrañamos mucho tus hermanos que no te olvidan. Marga, Roberto y Kika Flores, tus sobrinas Patricia e Iván y todos tus sobrinos y demás familiares, invitamos a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco. Se ruega una oración en su querida memoria.

GARCÍA, TOMÁS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/14|. Fue difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a nuestro lado, desde ese momento empezamos a pensar que las personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén; su esencia queda, su voz se escucha te sentimos sonreír; solo me queda agradecer por tu amor y dedicación con la certeza que estás con Dios y que ya no sufres. Algunas personas jamás nos dejan son eternas. Su esposa Lidia Ester Carabajal, tu hija Lidia Azucena, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la parroquia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 4 años con su encuentro con Dios. Descansa en paz. Se ruegan oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, MATÍAS SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/08|. Mi amado hijo, espero que desde donde estés me mandes un poco de tu calma para poder asimilar tu partida, una parte de mi se fue allá contigo, pero una parte de ti se quedo cuidándome. Hijo jamás dejare de amarte, porque sé que tu tampoco. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 10 años de su partida la Casa del Señor.

VILLARROEL DE CHARY, IRMA CONSOLACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/18|. "Cantemos al Señor con alegría , entremos a su presencia con gratitud y cantemos himnos en su honor". El grupo de oración de La Divina Misericordia de la parroquia San José del Bº Belgrano participa con dolor la pérdida de su socia y colaboradora y acompaña a sus familiares en este triste momento. Se ruega oraciones en su memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





ROJAS ARMOHA, FRANCISCO JAVIER (PACO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/17|. A un año de tu partida, aún extraño y extrañaré siempre tu cariño y cálido acompañamiento en todo los momentos de mi vida, hermano querido le pido a Dios por la paz y el descanso eterno de tu alma junto a nuestros padres, hermanos y demás seres queridos. Chochy y familia.





Responsos

Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FARÍAS, LORENZO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Su esposa Gladis, sus hijas Alejandra, Soledad, sus hermanos, hnos. pol., sobrino Pablo y amigos, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Cobertura Norcem SRL. Servcio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CAAMAÑO, RAMON (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/18|. "Marchare hacia la Casa de Dios en medio de la multitud, entre cantos de alegria y alabanza en el jubilo de la fiesta. Y llegaré al altar de Dios el Dios que es la alegria de mi vida". Salmo 63. La Comunidad de la Capilla Santa Clara de Asis del Bº Misky Mayu, acompañan a Marta, servidora de nuestra comunidad, y a toda su familia uniendonos en oraciones para tener fortaleza y fe en la resurreccion de Cristo Jesus. Juntos celebraremos la Santa misa hoy a las 20 hs. en la Capilla Santa Clara de Asis.

CASTELLANOS, SEGUNDO JOAQUIN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/16|. Confiamos plenamente Señor que el goza de la luz y la Paz de tu Reino... Guía nuestros pasos a su encuentro. Sus fliares, invitan a la misa a oficiarse en su memoria el dia lunes 19 a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Aposto y en la parroquia de Villa Atamisqui a las 20 hs. el mismo dia.

PAZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/3/15|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Su esposa Marta Alicia Figueroa, sus hijos Claudia Carina Paz Figueroa y Carlos Martín Paz Figueroa, sus nietos Lautaro, Rosario y Jazmín invitan a la misa que para rogar por su eterno descanso, se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





HERRERA, BALDOMERO (Baldo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Magalí y Mario Sily y flias. participan con pesar y tristeza tu fallecimiento y te despiden con el cariño y el afecto de siempre. Que descanses en paz. Laprida (Dpto.) Choya.

RODRÍGUEZ, HUMBERTO ESTEVAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Sus hijos Norma, Valeria, Cristian, hijos políticos, nietos Johel, Nadima, Fiama, Alexandra demas familiares sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

SANTILLÁN DE GUTIÉRREZ, GERÓNIMA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Juan N. Bures" participa con dolor el fallecimiento del padre de la Rectora del Colegio, Prof. Rossana Gutiérrez. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SANTILLÁN DE GUTIÉRREZ, GERÓNIMA LEONARDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Silvi, Marce, Claudia, Rosana, Ceci, Romy, Ivi y Ale, amigas de su hija Rossana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SEQUEIRA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/18|. Su esposa Claudia, sus hijos Alejandro, Cristian, Alejandra, Sergio Franco, Ayelén, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio de Colonia Simbolar. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CABALLERO, ALBERTO FABIÁN (cavito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/15|. Aunque ya nuestros ojos no te vean y ya no escuchemos tu voz, tu recuerdo vive en nuestros corazones. aunque no entendamos razón por la que te llevaron al cielo, quisiéramos emprender el vuelo para poder estar junto a ti ya no le tememos a la muerte por que tú nos esperarás cuando al final de nuestros días un abrazo de nuevo nos podrás dar". Su madre Catalina Cazafuz, su padre Alberto Caballero sus hermanos: Susana, Margarita, Andrés, Miguel, Silvia, Cristian, Romina y Ariel Caballero, sus sobrinos José, Jonatán y Bianca caballero invitan a amigos y vecinos a la misa que, en su memoria, se oficiara hoy a las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario.

CABALLERO, ALBERTO FABIÁN (Cavito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/15|. "Le pedimos al cielo que te diga que te queremos, ya que Él puede verte cada día, y nosotros tan solo en nuestros sueños. Te extrañamos tanto hijo querido, daríamos lo que fuera por volver a verte aunque sea un instante y poder darte un fuerte beso y abrazo. En nuestros corazones siguen guardados tus recuerdos, jamás podremos decirte adiós". Sus padres Catalina Cazafuz y Alberto Caballero invitan a familiares, amigos y vecinos a la misa que, en su memoria, se oficiara hoy a las 21 horas en la parroquia Nuestra Señora del Rosario al cumplirse tres años de du partida.