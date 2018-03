Fotos La adaptación del niño a la escuela, es una tarea de padres y docentes

18/03/2018 -

La capacidad de un niño para integrarse en un ambiente nuevo depende de su forma de ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de su adaptación. Salir de casa e integrarse en un ambiente nuevo como lo es el escolar, con compañeros a los que no ha visto nunca, con normas distintas que hay que aprender y en un lugar desconocido, no es fácil. Por si fuera poco, papá y mamá no están allí para auxiliar.

Y aunque ya hayan transcurrido dos semanas del inicio del ciclo lectivo, hay muchos niños del primer grado de la secundaria o de la primera salita de jardín de infantes, que aún no lograr acomodarse en el nuevo sistema, lo que genera preocupación, cuando no fastidio, a los padres.

"Sea el grado que fuere, la escuela debe tratar de progresar lentamente en la internalización de los contenidos conceptuales, y no que esto sea de prisa, de pronto atiborrando conocimientos y dificultando la posibilidad de ser procesados", sostiene la psicopedagoga licenciada Ana Gálvez, y considera importante que "los aspectos emocionales, el diálogo entre las personas que hacen a la esfera educativa del niño, la casa y la escuela, y la capacidad de comprender a un maestro que en muchas tiene 20, o 30 alumnos, cada uno con sus propias características".

"Básicamente, hablamos de adaptación de un niño a un contexto escolar donde todo le es prácticamente nuevo, todo el sistema se le representa con personas que en su mayoría no conoce, así que ese niño tiene que estar preparado, mínimamente, con un cuantum de sociabilización para poder quedarse solo, sin sus familiares, en un contexto que desconoce, y donde está presto a conocer personas que sabe que va a tener que ir incorporándolas, pero está en ese momento en el que tendrá que recurrir a sus reservas para ver qué posibilidades tiene de un buen contacto con todos ellos", analizó Gálvez.

Otros especialistas recomiendan en esta etapa del ciclo escolar, evitar prolongar las despedidas en exceso, ya que hay que transmitir seguridad al niño y evitar dramatismos. "Tu hijo debe saber que dentro de un rato vendrás a recogerle y que lo que estás haciendo es lo mejor para él", aconsejan.

Ana Gálvez también expone que "mucho tiene que ver la experiencia previa del niño, cómo ha sido su jardín, en el caso de quienes ingresan a la primaria, y, aunque parezca extraño, mucho tiene que ver la relación de los padres con los docentes; la que ya vienen teniendo y la que van a tener y que los niños intuyen".

"A los niños les hace mucho bien la presencia de los padres en la escuela y la interacción de los padres con los maestros y con toda la comunidad educativa, pero no les hace ningún bien ningún tipo de pelea o de agresión verbal, donde sepa que él está como protagonista de ese espacio de intercambio agresivo de ideas. En la adaptación de un niño juega un gran papel la articulación que vaya a darse entre los maestros, o sea la escuela, y sus papás, o entre la maestra y su mamá", concluye.