“No veo a mi hijo desde el 9, no se consideró el interés del menor”

18/03/2018 -

"Lo que menos se ha considerado en el presente caso ha sido el interés del menor, ni su salud, ni su situación personal. Nada de nada. Siento que se le ha ocasionado y se lo expone a mayores daños", indicó María Belén.

Entre lágrimas, la mujer sostuvo que "la Justicia había dispuesto un régimen de comunicación, pero el día 9 de marzo cuando fui a buscarlo a mi hijo en el hotel donde se aloja el padre, éste lisa y llanamente me lo negó, se burló y me impidió desde ese día y hasta la fecha volver a ver a mi hijo, expresando en esa oportunidad que no tenía que dármelo más que ya había hablado con el abogado". Tras la negativa de su ex pareja de dejar ver a su hijo, la mujer se presentó en la Comisaría Nº 1 del Menor y la Mujer y denunció el impedimento de contacto. "A pesar de haber realizado la denuncia no puedo ver a mi hijo", remarcó María Belén.

Antes de finalizar, resaltó: "La frutilla del postre es que se dispuso que la sentencia sea de cumplimiento inmediato, sin esperar a que esté firme y consentida. En Santiago del Estero y en esta cuestión la apelación suspende los efectos de la sentencia lo establece expresamente el Código Procesal Civil y Comercial que regula esta materia, no hay otra ley al respecto, no hay ley de restitución internacional de menores".