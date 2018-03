El pedido de divorcio inició la “disputa” por el menor

18/03/2018 -

"Cuando inicié la demanda de divorcio, se lo comuniqué a Andreas antes de la notificación, pidiéndole que busque otra casa con tiempo, pero él dejó de dirigirme la palabra, por lo que cuando se notificó el divorcio formalmente, mi familia le pidió que se vaya", explicó María Belén recordando cómo se inició todo.

Según refiere María Belén "frente a esto, él plantea su versión falsa de los hechos, y plantea la restitución internacional del menor. Nosotros nos opusimos, planteando la realidad, que no teníamos casa, ni en Suecia, ni en Alemania, porque se vendió el departamento donde vivíamos y que estuvimos cuatro meses emigrados de Suecia viviendo en un hotel en Alemania y que vinimos a vivir a Santiago del Estero y fijamos nuestro domicilio aquí, solicitando el rechazo de la demanda de restitución".

La desesperada madre remarcó que "lógicamente al haber versiones tan diferentes sobre el último lugar de residencia, ofrecimos muchísimos elementos de prueba para poder demostrar nuestra verdad, pero lamentablemente se dispuso pasar a resolver la demanda sin producir las pruebas, lo que fue recurrido por mi abogado, para que una Cámara de Apelaciones revise el criterio, pero antes de que se tramite dicho recurso, se dictó sentencia disponiendo la inmediata restitución internacional de mi hijo al padre. Para colmo de males, por averiguaciones que he hecho, la Justicia entiende que una eventual apelación de la sentencia no suspendería los efectos de la misma, ya le han hecho entrega del pasaporte de mi hijo a Andreas cuando la sentencia no está firme y considera que pueden viajar a Suecia cuando deseen", manifestó María Belén, quien además refirió que tiene miedo de no verlo nunca más.

"Yo he velado y sigo velando por el bienestar de mi hijo y respeté las normas y es por eso que no salí hasta ahora en los medios, pero las irregularidades de este proceso me obligan a salir y hacer públicas estas cuestiones", enfatizó la mujer.

Según entienden los familiares de la víctima, "en la resolución se han pasado por alto elementos de prueba contundentes, tales como los documentos argentinos, estableciendo domicilio en Santiago del Estero, están presentados en el expediente; contrato de venta del departamento de Suecia y de que no tienen casa alguna en Europa, está presentado en el expediente; que vinieron de Europa con todas las pertenencias, se ofreció estudio socioambiental en Córdoba en la casa de una amiga de Belén donde están las cosas y el testimonio; documentos presentados por Andreas en el juicio que consignan el carácter de emigrados de Suecia; que Belén renunció a su trabajo; hay informes socioambientales donde los vecinos acá en Santiago del Estero reconocen que ellos estaban viviendo acá. Andreas ha reconocido expresamente que no tiene trabajo y que no estudia".

Además indicaron que "se han pedido los informes a una inmobiliaria en Suecia, a los bancos donde se muestra que se cerraron las cuentas bancarias, al Registro Civil de la Argentina y de Suecia; a la clínica donde trabajaba Belén".

Según contó María Belén en la causa "existe un informe médico sobre la salud del menor; no se le pidió explicaciones al profesional, ni se autorizó una pericia psicológica a los padres y al menor. La sentencia se funda, entre otros aspectos, en que mi parte no ha acreditado el riesgo que la estadía en Suecia supone para mi hijo, siendo que no se ha dispuesto que se produzca la prueba ofrecida al efecto".