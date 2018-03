"Quiero lo mejor para mi hijo, soy su mamá, que se haga justicia para él"

Fotos RELATO. María Belén, acompañada de sus familiares, contó su versión de los hechos y sostuvo que los dichos de su exesposo son mentiras.

18/03/2018 -

"Me duelen las entrañas de ver cómo le hacen daño a mi hijo y no puedo hacer nada. Me siento atada de pies y manos. Quiero lo mejor para mi hijo, soy su mamá, pido que me ayuden", fueron las palabras de María Belén García, madre del menor argentino-sueco, que fue restituido a su padre, Nicolás Andreas Aretis.

Desde el mes de diciembre del año pasado la vida de Belén se volvió un caos. "Y el motivo de todo fue porque le pedí el divorcio", expresó la joven madre quien se presentó en la Redacción de EL LIBERAL, acompañada por sus hermanos y cuñados. Visiblemente consternada por la dramática situación que vive, María Belén contó su versión de los hechos.

"Quiero aclarar que todos los dichos y hechos que Andreas ha instalado públicamente no son verdad, son falsos, y que sólo se ha hecho por conveniencia y estrategia legal, pero causando un gran daño, a mi hijo en primer lugar y a mi persona y es justamente por protección de mi hijo que no he salido a hablar en los medios de comunicación".

Según sostuvo la joven madre, "quiero que quede muy claro que es falso que viniéramos de vivir en Upsala, Suecia y que viniéramos a pasar las fiestas con mi familia, para luego retornar. Nosotros vinimos a vivir a Santiago del Estero, vinimos para quedarnos aquí, a establecernos, para vivir mejor, para que mi hijo viva mejor y para que yo termine mis estudios que interrumpí cuando fuimos a vivir a Europa, que me quedaba poco para recibirme de abogada".

"La prueba más clara de lo que estoy señalando es que ni bien llegamos a Santiago los tres volvimos a renovar los documentos de identidad argentino -Andreas tiene documento argentino desde el año 2005 y mi hijo y yo somos argentinos- y establecimos nuestro domicilio en esta provincia", remarcó la joven madre.

Además, expresó que "es mentira que vengamos desde Suecia, nosotros venimos de vivir en Berlín, Alemania, donde estábamos pasando una situación precaria desde hace cuatro meses, donde Andreas estaba sin trabajo, estábamos sin casa, sin muebles, vivíamos en un hotel, con las pocas pertenecías en unas cuantas valijas, ya que cuando Andreas decidió vender el departamento que teníamos para emigrar de Suecia, todos nuestros muebles y pertenencias se regalaron, vendieron o tiraron, conservando lo mínimo en valijas. Incluso mi hijo asistía al sexto grado en la escuela en Berlín y no en Suecia".

María Belén remarcó que el problema principal que motivó la separación con su esposo fue "un problema de salud que padece mi hijo que suponen un grave riesgo para su vida y su integridad física, y necesita ser atendido para mejorar su salud -esto no es una suposición mía, sino que está diagnosticado por un profesional-, pero Andreas que tiene una gran ascendencia sobre el niño, niega o minimiza el problema, lo que agrava más la situación y el riesgo".

"Siempre he querido lo mejor para mi hijo, es lo que busco y no otra cosa, él no está bien, quiero ayudarlo, pero el padre no solo niega el problema y no me permite hacerlo, sino que ahora con todo esto que hace acrecienta el problema y lamentablemente he hecho hasta lo imposible para evitarlo, pero me excede", sostuvo entre llantos.