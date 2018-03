Ebrio, se presentó en la casa de su ex mujer y la amenazó de muerte

18/03/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una mujer del barrio Soberanía Nacional se hizo presente en la oficina del Menor y la Mujer, donde manifestó que su ex pareja se había hecho presente en su casa y la amenazó delante de su hijo. Alrededor de las 14 horas se radicó una denuncia en la oficina del Menor y la Mujer, donde una mujer de 35 años, de apellido Chávez, manifestó que su ex pareja la había amenazado cuando ella se negó a que llevara al hijo en común que tienen, dado a que el sujeto, de apellido Suárez, alias "Gordo Panza", de 36 años, se había acercado al hogar en avanzado estado de ebriedad. Cuando la mujer le negó que se lleve al niño, su ex pareja, de quien está recientemente separada, rompió una botella y la amenazó, y le manifestó delante del pequeño de dos años, que le prendería fuego a la casa con ella adentro. Una vez tomada toda la declaración, se dio parte al fiscal Dr. Rafael Zanni, quien dispuso se proceda a la aprehensión del acusado, lo que se realizó a pocas horas en la vía pública, y se procedió a alojarlo en la alcaidía, además de una requisa al auto del sujeto, ya que este posee otras denuncias por amenazas de arma de fuego.