Tucumán impuso su potencial en Santiago

Tucumán impuso ayer su jerarquía y potencia física en el segundo tiempo para derrotar por 47 a 9 a un voluntarioso seleccionado de Santiago del Estero en el único cotejo de la Zona Campeonato del Argentino Juvenil de Rugby.

El equipo local jugó un muy buen primer tiempo, en el que exhibió mucha intensidad para emparejar la mayor envergadura física del actual campeón, que de todas maneras supo aprovechar sus chances para irse arriba por 14 a 9 por los tries de Gaon y Bustos, ambos convertidos por el medio scrum Gordillo. Todos los tantos de Santiago llegaron a través del pie de Nicolás Roger. La segunda mitad sería un vendaval "Naranjita", que de entrada golpeó con un try de Albornoz para establecer una diferencia de 10 puntos. Así llegaron cuatro nuevos tries de Sbrocco, Tincani, Sustaita y Seleme para redondear el triunfo visitante.