Juventus no pudo con Spal 2013, de visitante

Fotos GOLEADOR. Higuaín tuvo pocas oportunidades de gol.

18/03/2018 -

Juventus, con los argentinos Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala de titulares, no pasó del empate sin goles en su visita al modesto Spal 2013, por la 29ª fecha de la Liga de fútbol de primera división de Italia, pero igualmente sigue firme en la punta.

La "Juve" suma 75 unidades y, con un partido más, le sacó cinco de ventaja a Nápoli, que cedió la posición de privilegio hace apenas un par de fechas y ahora tiene la chance de acercarse cuando reciba hoy a Genoa.

En el otro encuentro de ayer, Sassuolo se impuso como visitante al Udinese por 2 a 1. La fecha se cerrará hoy con: Sampdoria vs. Inter; Milan vs. Chievo Verona; Benevento vs. Cagliari; Crotone vs. Roma; Hellas Verona vs. Atalanta; Torino vs. Fiorentina; Lazio vs. Bologna y Nápoli vs. Genoa.