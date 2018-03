Barcelona va por ampliar la ventaja

Fotos CRACK. Messi estará entre los titulares del Barcelona.

18/03/2018 -

Barcelona, con Lionel Messi desde el arranque, buscará hoy estirar su diferencia en la Liga de España al recibir a Athletic Bilbao, en uno de los partidos de la 29ª fecha. El encuentro comenzará a las 12.15 (hora argentina) en el estadio Camp Nou de la capital catalana y transmisión de ESPN 2.

En el inicio de la jornada de ayer, Las Palmas igualó como visitante con Deportivo La Coruña 1 a 1. Además, la fecha tuvo la goleada de Valencia, con el argentino Ezequiel Garay como titular, sobre Alavés por 3 a 1 como local.

En los otros partidos, Real Sociedad perdió como local con Getafe, 2 a 1y Betis goleó en su estadio al Espanyol de Pablo Piatti por 3 a 0.

Hoy completarán Leganés vs. Sevilla; Barcelona vs. Athletic de Bilbao; Celta de Vigo vs. Málaga; Villarreal vs. Atlético de Madrid y Real Madrid vs. Girona.