Ocho equipos pugnarán por los dos cupos restantes

18/03/2018 -

Con Central Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto (Córdoba) y Gimnasia de Mendoza ya clasificados al Pentagonal Final del Federal A, la última fecha de la segunda fase presentará cotejos vibrantes, ya que ocho equipos pugnarán por conseguir los dos boletos restantes al petit torneo que consagrará al campeón del certamen y primer ascendido a la B Nacional.

Todos los encuentros se jugarán a las 16.30. Y uno de los involucrados en la Zona B es Defensores de Belgrano (10) que recibe a Central. Los otros: Chaco For Ever (3) vs. Unión (10), Crucero del Norte (7) vs. Sportivo Belgrano (10) y Gimnasia y Tiro (5) vs. Sarmiento (8). En la Zona A, jugarán: Ferro (2) vs. Estudiantes (15), Juventud (10) vs. Gimnasia (14), Dep. Roca (6) vs. Alvarado (10) y Villa Mitre (2) vs. Desamparados (8).