Conocé los horarios del MotoGP en Las Termas

Fotos Del 6 y 8 de abril próximo, el Autódromo Internacional de Las Termas recibe por quinta vez consecutiva al MotoGP.

18/03/2018 -

Del 6 al 8 de abril el Autódromo Internacional de Las Termas de Río Hondo recibirá por quinta vez consecutiva a la máxima categoría del motociclismo de velocidad, el Gran Premio de MotoGP de la República Argentina, para la segunda fecha del calendario que comenzará dentro de pocos días – el 18 de marzo- en Qatar.

La organización argentina, en estrecha colaboración con Dorna, la empresa promotora de la categoría y el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, trabaja en todos los aspectos que hacen al acondicionamiento del circuito, armado de tribunas y sectores de hospitalidad, preparación de boxes, paddock, sala de prensa, sanidad, etc. y en los aspectos logísticos para recibir el evento en las mejores condiciones.

Ya se conocen los horarios de la programación con las tres principales carreras a partir del mediodía del domingo 8 de abril. A las 12 está prevista la largada de Moto3 en una carrera a 21 vueltas, luego a las 13:20 la final de Moto2 sobre 23 vueltas y a las 15 la carrera principal de MotoGP sobre 25 vueltas.

Programación

Los fanáticos podrán disfrutar de tres días a pleno en el autódromo santiagueño, ya que la actividad se pondrá en marcha el viernes 6 de abril con la disputa de las prácticas libres 1 y 2 para todas las categorías. De 9 a 9:40 saldrá a pista la división Moto3 para la FP1, en tanto de 9:55 a 10:40 lo hará Moto2 y de 10:55 a 11:40 los aficionados podrán ver por primera vez en acción a las máquinas y pilotos de MotoGP. Tras una pausa al mediodía, Moto3 volverá a pista para la FP2 de 13:10 a 13:50, mientras que Moto2 lo hará de 14:05 a 14:50. El día finalizará con la segunda práctica libre del MotoGP de 15:05 a 15:50.

El sábado 7 la FP3 de Moto3 está prevista de 90 a 9:40, en tanto Moto2 saldrá pista de 9:55 a 10:40 y MotoGP de 10:55 a 11:40. El entusiasmo irá en aumento con el inicio de las tandas de Clasificación, que Moto3 cumplirá de 12:35 a 13:15 y Moto2 de 13:30 a 14:15. La máxima categoría MotoGP tendrá tiempo para una última sesión de prácticas la FP4, de 14:30 a 15 antes de salir a clasificar. La “Qualy 1” que premia a los dos más rápidos va de 15:10 a 15:25 y la “Qualy 2” que decide los mejores lugares en la grilla está prevista de 15:35 a 15:50.

El domingo 8 la actividad en pista comenzará a las 9:40 con la primera tanda de calentamiento o warm up de Moto3 que irá hasta las 10. Luego de 10:10 a 10:30 será el turno del warm up de Moto2 y de 10:40 a 11 el warm up de MotoGP. Las mayores emociones vendrán poco después con la disputa de las tres carreras. A las 12 está prevista la largada de Moto3 en una carrera prevista a 21 vueltas, luego a las 13:20 se larga la final de Moto2 sobre 23 vueltas y a las 15 llegará el momento culminante del fin de semana con la largada de MotoGP que disputará la carrera sobre 25 vueltas al espectacular circuito de Termas de Río Hondo.

Comodidades

Los aficionados disponen de cinco sectores de diferentes características para presenciar este espectáculo deportivo. La Zona VIP ya tiene entradas agotadas para el Hospitality Club y los Palcos VIP. La Zona Premium de tribunas techadas comprende la Tribuna Valentino Rossi - que ya agotó su capacidad con los fanáticos de “El Doctor”-, mientras quedan butacas disponibles en la Tribuna Marc Márquez y en las tribunas Premium I y II.

Hay disponibilidad en todo el resto de las zonas, esto es las tres gradas de la Zona de Velocidad (recta principal, fin de recta y curva 6), la Zona Panorámica donde se ubica el talud natural que permite dominar gran parte del circuito y que tiene el abono de menor precio a $ 1650, así como en la Zona de Desenlace donde aún quedan ubicaciones en las tribunas Grada Curva 8, 9 y 10, Grada Oro y Grada Curva final.

Las entradas pueden adquirirse por la plataforma ticketek.com.ar o en puestos de venta físicos de CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Santiago del Estero, Termas de Río Hondo, Tucumán, La Plata y Mar del Plata.

Recordamos que en 2017 el número de espectadores fue record de todas las ediciones disputadas. Según datos de Dorna Sports, 46.799 estuvieron presentes el viernes, 59.376 el sábado y 61.223 el domingo, lo que hace un total de 167.398 para los tres días del fin de semana.

Por otra parte, los organizadores han previsto como en cada edición, realizar un evento de música, entretenimientos, free style y gastronomía para el público, el popular Fan Zone que cada año tiene más adeptos. Tendrá lugar el viernes y el sábado a las 17 en el mismo circuito y propone enduro extremo, un patio gastronómico, performances musicales a cargo de Fire & Piro y una “Batalla de DJ’s”.

Las Termas y los extranjeros

El subsecretario de Turismo de la Provincia de Santiago del Estero, Ricardo Sosa, señaló que “Las Termas de Río Hondo se prepara como siempre de la mejor manera para recibir a los miles de fanáticos del MotoGP” y anticipó que “de acuerdo con las reservas, se advierte un crecimiento en el número de extranjeros, que por primera vez visitarán la ciudad.”



Según esos datos, señaló Sosa, “se estima en unos 10 mil brasileños el número de viajeros que vendrán para la competencia, además de otros países”.

Por otra parte el funcionario anticipó que “habrá una programación artística las noches del jueves, viernes y sábado en la Plaza Central, con espectáculos gratuitos, al igual que años anteriores. También estará disponible el servicio de buses gratuitos que traslada al público desde el centro de la ciudad al Autódromo, que se implementó con éxito en 2017”.

Finalmente Sosa señaló que las instalaciones del Camping Provincial se sumarán a las posibilidades de alojamiento y que numerosos hoteles presentan mejoras en su infraestructura interna, al tiempo que se ha ampliado el número de plazas en la ciudad. “Hay una gran expectativa y sabemos que este evento es un rito para los motoqueros que se dan cita y colman nuestra ciudad”.