CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Marzo 2018

19/03/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.00 ELIF

18.00 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 SANDRO DE AMÉRICA, LA

SERIE

23.45 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES

23.00 ANIMALES SUELTOS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.25 CONFRONTADOS

15.30 TODAS LAS TARDES

17.00 MARIMAR

18.00 MUJERES DE NEGRO





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 SOY DEL PUEBLO

18.00 DEPORTV





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ARTESANOS

14.00 NOTICIERO 7 (1ª Edición)

15.00 LA TOCATA

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS

VS. CORONEL BORGES

20.00 DALE FERRO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (edición central)

22.30 VIVIR SANTIAGO.





CANAL 4

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS - PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 UN PAPÁ MUY PODEROSO

08.21 ARMA MORTAL 4

10.47 MARVEL’S HULK. DONDE VIVEN LOS

MONSTRUOS

12.17 CHARLIE. LA HISTORIA DE UN JUGUETE

14.10 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS

DEL TIEMPO

16.24 SIN ESCAPE

18.19 EL VENGADOR FANTASMA

20.19 EFECTOS PERSONALES

22.22 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

TCM

08.03 LA NIÑERA

08.53 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.43 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

10.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

5)

10.33 LA NIÑERA

10.58 LA NIÑERA

11.23 UNA RELACIÓN PELIGROSA

13.34 LOS MUPPETS EN EL ESPACIO

15.14 WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE

CHOCOLATE

17.09 FILADELFIA

19.26 CUESTIÓN DE HONOR

22.00 AIR AMERICA. LOCOS POR EL

PELIGRO

TNT

06.52 REYES DE LAS OLAS

08.20 SIMPLEMENTE NO TE QUIERE

10.36 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

12.52 AL FILO DEL MAÑANA

14.55 LA GRAN ESTAFA

17.08 GRANDES HÉROES

19.00 FECHA 20 - SUPERLIGA 2017/2018

21.05 LA GRAN AVENTURA LEGO

23.04 CAMINANDO ENTRE TUMBAS

01.12 300

SPACE

06.00 EL RESCATE

08.22 D-TOX

10.08 MEDIO MUERTO

12.07 DOS POLICÍAS REBELDES II

15.01 EL HOMBRE DE ACERO

17.42 LA ENTREGA INMEDIATA

19.28 TITANES DEL PACÍFICO

22.00 MEDIO MUERTO

23.59 CELDA 213

CINECANAL

11.20 AGUA PARA ELEFANTES

13.20 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

15.05 RANGO

16.55 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

18.35 LA ERA DE HIELO 5

20.05 DÍA DE LA INDEPENDENCIA.

CONTRAATAQUE

22.00 METEGOL

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

13.00 HOW TO GET AWAY WITH MURDER

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY





A DÓNDE IR

FÓRUM

(PERÚ 511)

+DOMINGO 25 DE MARZO, A LAS

15, Y A LAS 18, JUNIOR EXPRESS,

EN VIVO, SE PRESENTARÁ

CON EL CAPITÁN TOPA. LAS

ENTRADAS ESTÁN EN VENTA EN

LA BOLETERÍA DEL TEATRO 25 DE

MAYO Y EN AUTOENTRADA.COM.

+VIERNES 4 DE MAYO, A LAS

22, SE PRESENTARÁ EL TRÍO

MIDACHI CON SU ESPECTÁCULO

MIDACHI KINDON.

CENTRO CULTURAL DEL

BICENTENARIO

(LIBERTAD 439)

+SÁBADO 31 DE MARZO,

A LAS 21, MOSOJ ÑAUPA

PRESENTARÁ AMUYCHIS

TUCUY DANZAJ.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES 151, LA BANDA)

+SÁBADO 31, LA BANDA “PODER

VIVO” PRESENTARÁ UN TRIBUTO

A “RATA BLANCA”.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 6 DE ABRIL, PEÑA

“NOCHECITA SANTIAGUEÑA”

CON MOSOJ ÑAUPA, KARLOS

ROLDÁN, DEL ESTERO, EL

SYMBOL, REFLEJOS DEL

SALITRAL, CARABAJAL

CÁCERES, ACADEMIA MADRE DE

CIUDADES.





SUNSTAR

TOMB RAIDER (3D):

ACCIÓN ,AVENTURA (+13 AÑOS)

19/03 -21/03- 17:00 (Cast) 19:30

(Subt) 22:00 (Subt)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

19/03 - 21/03 17:00 (Cast) 19:45

(Cast)

LUCIFERNIA (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 21/03- 22:30 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA

(2D):

FANTASÍA, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:10 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA

CASA WINCHESTER

(2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY AL 21/03-

20:30 (Subt)

LOS INQUILINOS (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:40 (Subt)

TOMB RAIDER (2D):

ACCION ,AVENTURA (+13 AÑOS)

19/03 -21/03- 17:30 (Cast) 20:00

(Subt)

TROPA DE HÉROES (2D):

DRAMA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 22:30 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

19/03 - 21/03 - 17:30 (Cast)

QUIÉN ES PAPÁ (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 21/03 - 20:00 (Cast)

22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

TOMB RAIDER APTA 13 C/ RESERVA

ESTRENO CASTELLANO 3D

18:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 20:10- 22:40 (TODOS

LOS DÍAS)

QUIÉN #%&$ ES PAPÁ? APTA13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:40 -23:00 (TODOS

LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:30- (TODOS

LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:40- (TODOS

LOS DÍAS)

COCO ATP CASTELLANO 2D

17:40- 20:30- (TODOS LOS DÍAS)

VENTA ANTICIPADA

TITANES DEL PACÍFICO

ESTRENO 22-03

PROMOS: DE LUNES A MIÉRCOLES $75 EXCLUSIVO ONLINE

TODOS LOS VIERNES $ 75 PRESENCIAL Y ONLINE