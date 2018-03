Marcelo Gallardo ironizó como Carlos Tévez: "Todo volvió a la normalidad"

19/03/2018 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, eligió una ironía para responderle a dichos anteriores del delantero boquense Carlos Tévez y lo parafraseó al afirmar anoche en el Monumental, luego de vencer el "Millonario" a Belgrano por la Superliga, que al ganar su equipo el "superclásico" por la Supercopa Argentina "todo volvió a la normalidad".

"Fue muy importante ganarle a Boca. Se venían hablando un montón de cosas, hasta de fin de ciclo, pero me mantuve en silencio, siempre callado, y lo único que hice fue transmitirle tranquilidad a mis jugadores para que se mantuvieran alejados de todos. Había mucho olor, pero pudimos aislarnos de eso. Ahora el equipo ganó y volvió todo a la normalidad", lanzó Gallardo en tono de revancha.

"El partido con Boca nos liberó como equipo. Ya había dicho que necesitábamos un partido así, se lo dije a los jugadores, y lo tuvimos. De esa manera logramos salir de la mala racha", enfatizó.

Después de esas referencias al "partido del semestre" el técnico se sumergió otra vez en la actualidad y resaltó que "hoy contra Belgrano se jugó bien. Lo controlamos, pero en una llegada nos empataron. Pero hay que rescatar la actitud del equipo, que con dos contras lo dio vuelta. Ahora hay que seguir por este camino para seguir subiendo en la tabla", anticipó.

Y en referencia a Ignacio Scocco, que nuevamente fue suplente y cuando ingresó volvió a anotar goles decisivos, el "Muñeco" argumentó con endeblez de contenido que "hay jugadores que no necesitan muchos minutos para ser decisivos y él no necesita ser titular para ser importante. Pero los delanteros son (Rodrigo) Mora y (Lucas) Pratto". En las cercanías del técnico defienden esta decisión señalando que el ex Newell’s "tiene dificultades para jugar sin pelota".

Lo cierto es que el delantero cada vez que el técnico lo necesita responde, y vaya de qué manera. Anoche con dos goles le dio a River Plate los 3 puntos que necesitaba.