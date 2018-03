"Lío" dijo haber superado los problemas de salud en su niñez

19/03/2018 -

Messi realizó un camino retrospectivo en su vida que lo fue llevando a algunas circunstancias ligadas con su salud.

"Por lo mal que comí durante muchos años tenía un lío bárbaro en el organismo y por eso vomitaba en la cancha. Ahora como pescado, carne, ensaladas y de vez un cuando tomo una copa de vino. Se descartaron un montón de cosas y ya estoy bien", comentó el rosarino.

"Cuando tenía 12 años mis padres me inyectaban las hormonas de crecimiento y no me dolía, era algo que me resultaba normal. Por eso vinimos para Barcelona, algo que no me costó tanto. Y de hecho mis hermanos se volvieron con mi madre a la Argentina y yo me quedé con mi padre, que me preguntó si quería seguir en Barcelona quedarme o volverme a Rosario, y yo le dije que quería quedarme", reveló.