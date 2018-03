La ilusión de Messi: "Me imagino levantando la Copa del Mundo"

Fotos DESEO. Lionel Messi sueña con que a la selección le vaya bien en Rusia para poder borrar las tres finales perdidas.

19/03/2018 -

Lionel Messi se mostró ilusionado de cara a Rusia 2018 y en una entrevista televisiva, declaró: "Me imagino levantando la Copa del Mundo".

El crack rosarino recordó además los malos momentos que le tocó vivir. "Parece que llegar a tres finales no sirve de nada. Si no somos campeones en Rusia ahora pedirán que nos vayamos todos de la selección. Eso lo vendió parte del periodismo deportivo y la gente lo compró. Pero ojalá no sea así y nos vaya espectacular", confió el astro, desde Barcelona, al canal América.

"Poder levantar la Copa del Mundo es un sueño de siempre y cada vez que llega un Mundial es algo más fuerte para mí. Haber estado tan cerquita en Brasil fue algo muy doloroso. Ganarla es lo que desea todo el país", amplió el capitán del seleccionado argentino.

El aspecto deportivo y el personal se mezclaron durante la entrevista y "Lío" se preocupó en aclarar que el nacimiento de su primer hijo, Thiago, le "abrió la cabeza. Es que me di cuenta que lo más importante no es un resultado. Que la vida tiene otras cosas".

"Pero también siento el afecto de la gente y es impresionante que la gente quiera que gane el Mundial y se me dé de una vez. Pero en mi vida personal trato de no meterme en líos y cuidarme en lo que digo, pero pese a la fama lo manejo todo de forma natural. No tengo analista, sino que hablo mucho con mi mamá", reveló.

"Y por ejemplo sé que retirarse del fútbol será difícil y no sé qué será de mi vida, si viviré en Barcelona y Rosario. También lloré varias veces por finales perdidas, por haber estado tan cerca y que se me escapara. Pero también lo hice de alegría, por ejemplo, cuando nació mi segundo hijo, Mateo", aseguró.

Y siguiendo con su familia, indicó que a Thiago (cinco años) "le gusta el fútbol, pero hasta ahí. Y cuando hago un gol y miro el cielo, me acuerdo de mi abuela Celia".