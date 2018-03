El muletto de Central perdió en Villa Ramallo

Fotos FRICCIONADO. Central Córdoba, con muchos suplentes y juveniles, fue a pelear el partido, pero no le alcanzó.

19/03/2018 -

Central Córdoba presentó un equipo alternativo ayer en Villa Ramallo, y perdió 1 a 0 ante Defensores de Belgrano, como visitante, por la última fecha de la zona B de la segunda fase del Torneo Federal A.

Federico Castro, a los 16 minutos del primer tiempo, marcó el gol que le dio al local la clasificación al Pentagonal Final, instancia a la que el Ferro había accedido la semana pasada y por eso Gustavo Coleoni preservó a sus titulares.

El local jugó el partido como una final y así pudo abrir el marcador a los 16 minutos, por intermedio de Federico Castro.

Central Córdoba no tuvo una buena tarde. Bucci, Coll y Pato no aparecieron en su nivel, salvo Cristian Vega en la marca, y eso fue bien aprovechado por Defensores de Belgrano, que de a poco, fue creando opciones ofensivas, pero chocó con la seguridad de Caffarati y los delanteros "granate" no estuvieron "finos" en los metros finales.

En el segundo tiempo, no hubo demasiadas complicaciones para el local, que incluso pudo aumentar su ventaja.

Las chances llegaron con Castro, Bonetto y Ruben que tuvieron sus oportunidades, pero apareció nuevamente el número "1" visitante para mantener la mínima diferencia

La más clara para Central llegó a los 24 minutos, cuando García combinó con Salvatierra, quien habilitó de taco al colombiano Palacios Hurtado, pero definió mal.

El DT local movió el tablero con los ingresos de Capurro y Galvaliz, para tratar de darle mayor solidez al equipo.

Central Córdoba intentó algo más, pero Defensores de Belgrano hizo correr el balón, jugó con su propia necesidad, y se quedó con un triunfo importante que le permitió lograr el pasaporte al Pentagonal.