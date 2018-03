Por alza de costos, panaderías llevarían el pan por encima de $40 desde abril

19/03/2018 -

Mientras la bolsa de harina de 50 kilogramos alcanzó los $450 tras sucesivos incrementos en el último mes y medio, las panaderías santiagueñas analizan que el valor sugerido de $40 por kilogramo de pan que rige en la actualidad, podría superar ese valor en abril, coincidente con el alza esperada de consumo a partir del cuarto mes del año y con el incremento de los costos fijos de esos negocios.

José "Cacho" Llanos, presidente del Centro de Industriales Panaderos (CIP) local, indicó que "la bolsa de harina está en $390 más IVA lo que hace un precio final de unos $450, ha subido casi $100 en poco más de un mes y va a subir más, estimamos que puede llegar a los $500", señaló.

El dirigente agregó que en la actualidad "tenemos fijado en $40 el valor sugerido del kilogramo de pan. Hay panaderías que lo venden a $35, pero no les están cerrando los números para mantenerlo a ese precio. Por eso creemos que todos van a subir a $40 en abril seguramente porque también sube el consumo".

Añadió asimismo que "las panaderías chicas son las que venden barato porque no están sacando bien los costos y porque están resignando ingresos, pero van a tener que aumentar también". Recordó que "el precio sugerido es a $40 el kilogramo, pero va a haber panaderías que van a pasar los $40 a partir de abril".

A su turno, Miriam, la propietaria de una tradicional panadería de la avenida Alsina, señaló que por la información con la que cuentan "hasta junio la harina va a tener subas graduales. El kilogramo de pan surtido nosotros lo tenemos a $38 y el criollo a $40, pero el problema no es que solo sube la harina sino el resto de los insumos como la grasa, la levadura, la margarina, el gas que se ha ido a valores muy altos".

Postergando pagos

Destacó que en el caso de su negocio, "para poder trabajar con rentabilidad, el kilogramo tendría que estar en $70 para que nos dé una ganancia y poder cumplir con todos los pagos, porque con este precio venda lo que venda, termino el día sin un peso en el bolsillo por todo lo que hay que pagar".

Añadió que "el consumo está mal, se vende en los primeros 15 días del mes y después, nada. Nosotros estamos pagando lo urgente: los servicios, el personal y los insumos, todo lo demás se va prorrateando".

Desde otra panadería de la avenida Sáenz Peña al 1000, "Muñeca", su propietaria, coincidió en que "nosotros tenemos el pan a $35 el kilogramo, pero la harina ha subido como 3 veces desde comienzos de año. La situación no da para tener este precio, pero tampoco para subirlo porque no hay consumo. Este precio que tenemos del pan es de febrero y la harina ha subido ya 3 veces. Estamos tratando de absorber aumentos, pero no sabemos hasta cuándo. Vamos a ver cuánto más podemos aguantar", indicó.