Pablo Pérez: "El vestuario está en paz"

Fotos CRÍTICAS. Pérez se mostró un tanto fastidioso en Tucumán.

19/03/2018 -

El mediocampista Pablo Pérez aseguró que el vestuario de Boca "está en paz" y que "adentro todo está perfecto" a la vez que acerca de quienes quieren desestabilizar la situación en el club de La Ribera "son envidiosos y resentidos".

"Los de afuera son envidiosos y resentidos, adentro está todo perfecto", aseveró tras lo cual señaló: "Lo que se habla afuera queda afuera. En el vestuario hay 30 hombres que se quieren hacer cargo de la situación y que quieren salir campeón y ésa es la parte que me deja tranquilo porque mi vestuario está en paz".

En diálogo con Fox Sports tras el empate de Boca ante Atlético Tucumán, Pérez manifestó en relación a la derrota ante River: "La parte nuestra de la que nos tenemos que hacer cargo está bastante asumida. Nosotros nos hacemos cargo de la final que perdimos y con el rival que perdimos".

"No nos hacemos los tontos. Nos duele muchísimo, no nos gusta estar en esta situación y en lo personal no quiero que se opaque todo lo que venimos haciendo por perder una final. Nos dolió, pero hay que dar vuelta la página. Perdimos nosotros, no hacemos responsables a nadie ni al árbitro ni a nadie", declaró.