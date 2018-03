Pérez Guedes: "Fuimos un equipo ordenado y compacto"

19/03/2018 -

"Fuimos un equipo ordenado y compacto, no nos crearon situaciones de gol. Ese orden nos llevó también a nosotros a tener situaciones en el otro arco", fue el análisis de Martín Pérez Guedes, tras la victoria de Mitre. De todas formas, el volante admitió las falencias en la definición. "Tuvimos varias situaciones que no pudimos concretar, es algo que tenemos que trabajar en la semana y seguir mejorando. Lo bueno es que seguimos intentando. Por más que haya sido un resultado ajustado, se ganó y eso es importante", señaló.

"Era un resultado que necesitábamos, veníamos de empatar en Morón ante un rival duro y sabíamos que hoy iba a ser un partido complicado contra un rival que tiene jugadores de jerarquía y va puntero", dijo a la hora de valorizar el triunfo.

Martín siente que le está aportando al equipo, luego de un comienzo dubitativo. "Creo que me afiancé en la categoría, nos hemos conocido un poco más con los compañeros porque el semestre pasado habíamos llegado casi la mitad del plantel nuevos. Me siento muy bien, con confianza. Me falta definir en los últimos metros. Hay que seguir intentando, mejorando y trabajando", dijo.

"Sé que el hincha quiere que un refuerzo ande bien, obviamente que es entendible. Pero a mí no me quedaba otra que seguir intentando, siempre tuve la confianza de mis compañeros y el técnico. Eso es importante", agregó. De cara a la recta final, se mostró confiado y señaló: "Es muy importante estar fuerte de la cabeza. Tenemos un equipo de buen pie y de jugadores con trayectoria".