Phil Collins vuelve tras 23 años de su último concierto

19/03/2018 -

El músico británico Phil Collins, conocido primero por su labor como baterista de Génesis, luego por su rol de cantante líder de esa banda y finalmente por una sólida carrera solista plagada de éxitos, visitará por segunda vez la Argentina para ofrecer hoy un show en el Estadio de Instituto de Córdoba y al día siguiente, en el Campo Argentino de Polo, de Buenos Aires, a 23 años de su única presentación en el país. El autor de clásicos como "One more night", "In the air tonight" y "Against all odds" contará con un lujoso número de apertura a cargo de The Pretenders, la banda británica liderada por la estadounidense Chrissie Hynde, quien ya visitó la Argentina en otra oportunidad, aunque en plan solista, según señaló Télam. La presencia de Collins en el país resulta sorprendente si se tiene en cuenta que hacia fines de la primera década del siglo había anunciado su retiro de los escenarios por problemas de salud. Sin embargo, en los últimos tiempos, el músico inició un lento regreso, primero con la publicación de su autobiografía "Not dead yet" y luego con una gira que tituló de la misma manera y que ahora lo trae a nuestro país bajo el renovado nombre "The legendary". Se trata de un espectáculo en el que Collins repasa sus grandes hits, todos ellos reconocibles por haber rotado de manera permanente en las radios de los años 80, en muchos casos instalándose como "los grandes lentos" de la época. El fallido retiro de los escenarios y el peso de la nostalgia le dan a esta visita una impronta muy diferente y así lo demuestra la rapidez con la que se agotaron las entradas.