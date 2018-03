"Nairobi" saltó las normas para su gran escena

19/03/2018 -

La serie española de Antena 3, "La casa de papel" que ganó fama mundial, a través de la plataforma de Netflix, y cuya segunda parte se estrenará por esa pantalla el 6 de abril, sigue dando que hablar. Cada uno de sus protagonistas logró tal impacto en los espectadores que son innumerables los medios que los convocan para dar detalles de sus personajes. En este caso fue la actriz Alba Flores, quien aparece en la ficción dándole vida a "Nairobi", la que reveló, en el programa radial argentino "Modo sábado" cómo se grabó uno de los capítulos más importantes de la primera temporada, aquel en el que ella mira fijamente a cámara y lanza la frase. "Empieza el matriarcado".

"Fue mi escena favorita, todo ese capítulo lo disfruté muchísimo", comentó en la entrevista radial, según lo reflejó Ratingcero y agregó: "La frase fue creada por los guionistas y cuando lo leí fue ‘guau, qué bueno hacer esta escena’. Lo único que les pedí fue si me podía saltar las normas protocolares del cine y pedí por favor decir esa frase mirando a la cámara".

Por otra parte, contó que vivió ese trabajo "con mucha ilusión". "Fue un gozo artístico. Dentro de la serie hay muchos personajes como Berlín que tienen un discurso machista y por eso fue muy importante", destacó Alba.

La actriz participó de manera activa en su país de la marcha del 8M. Al respecto consideró: "El 2018 es el año de la mujer" y "el matriarcado empieza de verdad": "Las mujeres del mundo estamos en lucha para que la violencia machista se reconozca como lo que es".

"Detrás de todo esto hay un fuerte patriarcado que utiliza la violencia contra la mujer", dijo "Nairobi" y ejemplificó con lo que sucede en el mundo de la actuación: "Las actrices siempre tenemos menos papeles en las series: siempre hay un reparto más amplio de hombres que de mujeres. Mucho peor que las actrices la tienen las directoras, las guionistas", acotó.

La actriz también se refirió a la posibilidad de un "spin off": "Me encantaría, y creo que con todo el éxito que está teniendo la serie sería una maravilla. No podemos volver a atracar ‘La Casa de Papel’, pero podríamos atracar otra cosa", compartió su deseo en "Modo sábado".

Alba Flores sigue subiendo escalones en su carrera. Mientras se hace tiempo para disfrutar de las réplicas del éxito de "La casa de papel", ya está cosechando elogios por otro personaje. Con una recepción muy buena por parte del público, Alba protagoniza la tercera temporada de Vis a Vis, por Fox, adonde es Saray Vargas, una condenada a 4 años de presión por reiterados robos a mano armada (en uno de los cuales resultó herido un Guardia Civil). Apasionada y platónicamente enamorada de Rizos, es poco estable emocionalmente.