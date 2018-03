Karina Mazzocco: "Ser feminista no significa ser una talibana de los derechos de las mujeres"

19/03/2018 -

Los reclamos por las reivindicaciones de las mujeres están a la orden del día. Pero no todas las figuras del espectáculo se sienten representadas por el rótulo "feminista", aunque confiesen que luchan por los derechos femeninos. Una de ellas es Karina Mazzocco, quien invitada al programa "Almorzando con Mirtha Legrand" contó que fue un tuit el que le hizo entender la base del feminismo.

"Hace unos días dije ‘yo no soy feminista, ni machista’ y por las redes sociales me trataron de ignorante. Me dijeron ‘por qué no te informás’ y por supuesto cuando uno lee una cosa así, te duele el corazón. Fui y me informé", relató la conductora. "Ser feminista no significa ser una talibana de los derechos femeninos e ir al extremo. Es simplemente defender nuestros derechos", remarcó durante su participación en el ciclo que conduce "la Chiqui" y luego lo reflejó el portal Ciudad.

"Estamos viviendo un momento maravilloso, un momento bisagra. Las mujeres estamos luchando por lo que nos corresponde. No queremos ganar menos que los varones, queremos romper el techo de cristal y tener puestos de directorio, de gerencia. Queremos que no nos maten, que no se aprovechen de nosotras, que nos respeten, que no nos violen", enunció, mientras Mirtha, y las otras invitadas mujeres, Maju Lozano, Ana Rosenfeld y la hermana Martha Pelloni asentían con sus rostros.

"Después está, siempre y en todo tipo de aspecto, la gente que se va al extremo y levanta banderas exageradas", criticó la modelo. "Le agradezco a la persona que me corrigió. Fui, me informé, así que te agradezco mucho", cerró Karina Mazzocco, mirando a cámara.